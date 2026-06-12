SAE y FNA lanzan nuevos remates de vivienda: así puede comprar casa desde los $68 millones

Si usted es afiliado o tiene interés en ahorrar en el FNA, esta información le interesa. La Sociedad de Activos Especial (SAE) lanzó remates de casas, apartamentos, casalotes, locales y otros inmuebles. Esta subasta cuenta con un convenido con el Fondo Nacional del Ahorro, que ofrece créditos hipotecarios con financiación de hasta el 90% del valor del inmueble.



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Esta alianza permite que personas con diferentes niveles de ingreso puedan acceder a viviendas a precios inferiores a los del mercado tradicional, con procesos que combinan la oferta de bienes en condiciones especiales y opciones de crédito formal.



Qué son los remates de la SAE y por qué existen

La Sociedad de Activos Especiales es la entidad encargada de administrar bienes que han sido incautados o extinguidos de dominio por el Estado. Dentro de estos activos se encuentran casas, apartamentos, lotes y otros inmuebles que posteriormente pueden ser vendidos a través de distintos mecanismos, entre ellos, los remates.

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El objetivo de estos procesos no es únicamente transferir la propiedad, sino también reincorporar esos activos a la economía formal. Para ello, se establecen esquemas de comercialización que buscan facilitar el acceso a nuevos propietarios, generalmente mediante precios por debajo del valor comercial.



Inmuebles en remate con la SAE y el FNA: casas desde $68 millones

Uno de los elementos que más ha llamado la atención es la posibilidad de encontrar viviendas desde aproximadamente $68 millones. Esta cifra suele ubicarse por debajo del promedio del mercado en varias ciudades del país, aunque es importante entender qué implica.

El valor corresponde a inmuebles cuyo precio base ha sido fijado por la SAE según avalúos técnicos y condiciones particulares. Sin embargo, este monto puede cambiar dependiendo del proceso de venta, la ubicación, el estado del inmueble y la demanda durante el remate. Puede ingresar a https://www.saesas.gov.co/ para conocer todos los inmuebles en remate. Estos son algunos:



Casa en $68.415.923

Código: CAS-2879-2025

Tipo de inmueble: casa

Estado: venta

Ubicación: Tuluá, Valle del Cauca

Área construida: 31 m²

Área del lote: 60,5 m²

Estrato: 3

Año de construcción: 1995

Casa en $38.789.187

Tipo de inmueble: casa

Estado: venta

Precio base: $57.355.000

Dirección: CL 87 # 1 - 21 MZ F LT 13

Barrio: Villa Magdalena

Comuna: 9 Norte

Ciudad: Neiva

Departamento: Huila

Garaje en $58.835.400

Tipo de inmueble: garaje

Estado: Venta

Ciudad: Medellín

Departamento: Antioquia

Sector: Girardot

Comuna: 5 - Castilla

Dirección: Calle 103C No. 66 – 75

Área construida: 41,2 m²

Área privada: 41,2 m²

Estrato: 3

Apartamento en $86.772.500

Tipo de inmueble: apartamento (incluye parqueadero y depósito)

Estado: venta

Dirección: carrera 81 # 4G – 65

Conjunto: mirador de Los Bernal P.H.

Sector: área de expansión Belén Rincón

Comuna: corregimiento de Altavista

Ciudad: Medellín

Departamento: Antioquia

FNA financia hasta el 90%: ¿cómo funciona?

La financiación de hasta el 90% con el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) es un modelo de crédito que permite cubrir la mayor parte del valor de una vivienda, incluyendo aquellas que hacen parte de los procesos de venta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). En este esquema, la entidad puede prestar casi todo el dinero necesario para la compra, lo que reduce el monto que la persona debe pagar como cuota inicial.



Este crédito aplica para distintos tipos de vivienda, sin limitarse a un segmento específico. Puede utilizarse en Vivienda de Interés Prioritario (VIP), Vivienda de Interés Social (VIS) y también en vivienda que no entra en estas categorías. Esto amplía las opciones disponibles para quienes buscan comprar, ya que no se restringe a un solo nivel de precio o proyecto.



Otro aspecto relevante es que no existe una restricción por la antigüedad del inmueble. Es decir, se pueden financiar tanto viviendas recientes como casas o apartamentos construidos hace varios años, siempre que cumplan con las condiciones técnicas y jurídicas necesarias para el proceso.

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El acceso a este tipo de financiación está dirigido a personas que estén vinculadas al Fondo Nacional del Ahorro. Esta afiliación puede darse a través de las cesantías consignadas en la entidad o mediante mecanismos de ahorro voluntario. En ambos casos, el historial de ahorro y la estabilidad financiera influyen en la aprobación del crédito.

Además, el Fondo establece condiciones relacionadas con la edad de los solicitantes. El crédito está disponible para personas entre los 18 y los 75 años al momento de su otorgamiento, lo que define el perfil de quienes pueden acceder a este tipo de financiación.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

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