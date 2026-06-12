Esto le paga Bancolombia por un CDT de $5 millones en junio de 2026: tasas de más del 10%

Un Certificado de Depósito a Término (CDT) es uno de los instrumentos de ahorro más utilizados en Colombia. Se trata de un producto financiero en el que una persona entrega una suma de dinero a una entidad bancaria por un plazo definido, y a cambio recibe intereses previamente establecidos. A diferencia de otras alternativas, el rendimiento se conoce desde el inicio, lo que facilita la planeación financiera.



Esta característica explica por qué muchas personas prefieren invertir en un CDT. No requiere conocimientos avanzados, no está sujeto a la volatilidad de mercados como el de acciones y ofrece un flujo de ganancias predecible. Además, los depósitos están protegidos por el seguro de Fogafín hasta cierto monto, lo que reduce el riesgo para pequeños y medianos ahorradores.



¿Cómo funciona un CDT en Bancolombia?

El funcionamiento de un CDT en Bancolombia es similar al de otras entidades financieras. El usuario decide cuánto dinero invertir y durante cuánto tiempo. A partir de esa decisión, el banco define una tasa de interés que se mantiene fija durante todo el periodo.

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Los plazos más comunes son de 90, 180, 240 o 360 días, aunque también existen opciones más largas. En general, a mayor plazo, mayor tasa de interés. Una vez vencido el tiempo pactado, la entidad devuelve el capital inicial junto con los intereses generados. Es importante tener en cuenta que el dinero no se puede retirar libremente antes del vencimiento. Si se necesita liquidez anticipada, existen mecanismos como la negociación del título, pero no es lo habitual para pequeños inversionistas. Bancolombia maneja varios tipos de CDT, en esta oportunidad le explicamos tres de ellos.



CDT Físico Bancolombia

El CDT físico es una modalidad en la que el respaldo del depósito se entrega en papel. Al abrirlo, la persona recibe un certificado que acredita que el dinero quedó consignado por un tiempo determinado. El esquema es el mismo que en otros CDT: se define un plazo, se fija una tasa desde el inicio y al finalizar se devuelve el monto junto con los intereses generados. Este formato se mantiene vigente para quienes realizan sus gestiones directamente en oficinas bancarias.

En este tipo de CDT, el certificado debe conservarse con cuidado, ya que se trata de un documento físico que puede extraviarse o deteriorarse, aunque la información del depósito también quede registrada en el banco. Por esa razón, su uso ha disminuido frente a alternativas digitales. Aun así, continúa disponible para personas que no usan plataformas en línea de manera habitual o que prefieren hacer los trámites de forma presencial, sin que cambien las condiciones acordadas hasta que se cumpla el plazo.



CDT Desmaterializado Bancolombia

El CDT desmaterializado es una modalidad que no utiliza documentos en papel. La información del depósito queda registrada de forma electrónica en los sistemas del banco. Al no existir un certificado físico, se elimina la posibilidad de pérdida o deterioro del soporte. En cuanto a su funcionamiento, no presenta diferencias frente a un CDT tradicional, ya que desde el inicio se establece el monto, el tiempo de permanencia del dinero y la tasa que se aplicará hasta el vencimiento.



Este tipo de CDT es utilizado por personas que realizan sus operaciones a través de canales digitales y prefieren gestionar su dinero sin trámites presenciales. Al estar integrado a las plataformas del banco, permite consultar datos del depósito, revisar fechas de vencimiento o solicitar la renovación desde distintos medios. También facilita el uso de herramientas digitales que permiten calcular con anticipación el resultado de la inversión antes de formalizarla.



Inversión Virtual Bancolombia (CDT Virtual)

La Inversión Virtual de Bancolombia permite abrir un CDT sin ir a una oficina. Todo el proceso se hace desde la página web o la aplicación del banco. Allí se define el monto, el plazo y se consultan las tasas disponibles con un simulador que muestra cuánto se recibiría al final. Esto permite revisar la información antes de abrir el CDT y tomar la decisión con datos claros.



Esta modalidad no requiere certificados en papel ni trámites presenciales. El CDT puede consultarse en cualquier momento desde la plataforma, junto con los intereses que se van generando. También facilita renovaciones y seguimiento sin depender de horarios de oficina. En 2026, este tipo de inversión se usa más por el acceso directo a la información y por la posibilidad de manejar todo desde canales digitales.



Tasas de los CDT de Bancolombia para 2026

Bancolombia actualizó las tasas para invertir en estos productos en 2026. Noticias Caracol le comparte las tasas de interés del CDT Físico e Inversión Virtual:



CDT Físico

Monto 30 días* 60 días 90 días 120 días 180 días 240 días 360 días > 540 días $1.000.000 hasta $9.999.999 0,10% 0,15% 7,05% 7,60% 8,00% 8,20% 8,20% 8,30% $10.000.000 hasta $49.999.999 0,10% 0,15% 8,15% 8,30% 8,65% 8,80% 8,80% 8,85% $50.000.000 hasta $199.999.999 0,10% 0,15% 8,20% 8,35% 8,70% 8,85% 8,85% 8,90% $200.000.000 hasta $499.999.999 0,10% 0,15% 8,25% 8,40% 8,75% 8,90% 8,90% 8,95% $500.000.000 hasta $5.000.000.000 0,10% 0,15% 8,30% 8,45% 8,80% 8,95% 8,95% 9,00%

Inversión Virtual Bancolombia

Monto / Plazo 30-59 días 60-89 días 90-119 días 120-149 días 150-179 días 180-239 días 240-359 días 360-539 días 540-719 días 720-1079 días 1080-1439 días 1440-1799 días $500.000 hasta $4.999.999 8,45% 8,55% 8,95% 9,10% 9,35% 9,65% 9,85% 10,05% 10,20% 10,15% 10,15% 10,15% $5.000.000 hasta $19.999.999 8,50% 8,60% 9,00% 9,15% 9,40% 9,70% 9,90% 10,10% 10,30% 10,25% 10,25% 10,25% $20.000.000 hasta $49.999.999 8,65% 8,75% 9,15% 9,30% 9,55% 9,85% 10,05% 10,25% 10,40% 10,35% 10,35% 10,35% $50.000.000 hasta $199.999.999 8,80% 8,90% 9,30% 9,45% 9,70% 9,95% 10,15% 10,35% 10,50% 10,45% 10,45% 10,45% $200.000.000 hasta $499.999.999 8,85% 8,95% 9,35% 9,50% 9,75% 10,00% 10,20% 10,40% 10,45% 10,50% 10,50% 10,50% $500.000.000 hasta $999.999.999 9,00% 9,10% 9,50% 9,65% 9,90% 10,15% 10,35% 10,55% 10,60% 10,60% 10,60% 10,60% $1.000.000.000 hasta $4.999.999.999 9,05% 9,15% 9,55% 9,70% 9,95% 10,20% 10,40% 10,60% 10,65% 10,65% 10,65% 10,65% Mayor a $5.000.000.000 9,10% 9,20% 9,60% 9,75% 10,00% 10,25% 10,45% 10,65% 10,70% 10,70% 10,70% 10,70%

¿Cuánto paga Bancolombia por un CDT de $5 millones de pesos?

Con plazos de 120, 240, 360, 540 y 720 días, Noticias Caracol utilizó el simulador para conocer cuánto le paga este banco por un Certificado de Depósito a Término físico e Inversión Virtual en Bancolombia. Este fue el resultado si tiene pensado invertir en abril:



CDT Físico

Plazo: 120 días

Tasa efectiva anual: 7.60%

Total más ganancias: $5.118.643

Plazo: 240 días

Tasa efectiva anual: 8.20%

Total más ganancias: $5.258.938

Plazo: 360 días

Tasa efectiva anual: 8.20%

Total más ganancias: $5.393.600

Plazo: 540 días

Tasa efectiva anual: 8.30%

Total más ganancias: $5.609.833

Inversión Virtual Bancolombia

Plazo: 120 días

Tasa efectiva anual: 9.15%

Total más ganancias: $5.148.065

Plazo: 240 días

Tasa efectiva anual: 9.9%

Total más ganancias: $5.324.765

Plazo: 360 días

Tasa efectiva anual: 10.1%

Total más ganancias: $5.505.000

Plazo: 540 días

Tasa efectiva anual: 10.3%

Total más ganancias: $5.792.075

Plazo: 720 días

Tasa efectiva anual: 10.25%

Total más ganancias: $6.077.500

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL