Elecciones en Perú: sondeos a pie de urna dan empate técnico con leve ventaja de Fujimori

Los sondeos a pie de urna celebrados durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú dan un empate técnico entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, si bien ambos coinciden en dar un posible triunfo a la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



¿Cómo va la segunda vuelta de las elecciones en Perú?

De acuerdo con la encuestadora Ipsos, Fujimori recibió un 50,7% de los votos válidos y Sánchez obtuvo un 49,3%, mientras que Datum indicó que la candidata del partido Fuerza Popular obtuvo 50,53% de votos y el candidato de Juntos por el Perú un 49,47%.

El primero da una diferencia de 1,4 puntos porcentuales entre ambos, mientras que el segundo reduce ese margen a apenas 1,06 %. Ambos sondeos tienen un margen de error de un 3%, lo que hace que la diferencia en ambos no sea todavía concluyente para poder determinar un ganador para esta elección.



La candidata derechista Keiko Fujimori lidera levemente los sondeos a pie de urna con poco más de un punto porcentual de las preferencias en la cerrada segunda ronda presidencial del domingo en Perú, según las encuestadoras privadas Ipsos y Datum.



Keiko Fujimori, hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), enfrentó en su cuarto intento de llegar a la presidencia a Sánchez.

Publicidad

Las mesas de votación cerraron a las 17H00 locales (22H00 GMT), tras una jornada sin mayores incidentes a diferencia de la caótica primera ronda plagada de fallos técnicos y denuncias de fraude.

Tras una década de inestabilidad política, con caída récord de gobernantes desde 2016, unos 27 millones de electores estaban llamados a escoger presidente para un mandato de cinco años.

Publicidad

EFE y AFP