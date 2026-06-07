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Noticias Caracol  / MUNDO  / Los impactantes videos que deja terremoto de 7,8 en Filipinas: derrumbes y escenas de pánico

Los impactantes videos que deja terremoto de 7,8 en Filipinas: derrumbes y escenas de pánico

El terremoto de magnitud 7,8 fue registrado este lunes frente a la costa sur de Filipinas y provocó alertas de tsunami en varios países del Pacífico.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 7 de jun, 2026
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Los videos que deja terremoto en Filipinas de 7,8
Los videos que deja terremoto en Filipinas de 7,8. -
Redes sociales

Un sismo de magnitud 7,8 se registró este lunes frente a la costa sur de Filipinas, según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El movimiento ocurrió a una profundidad aproximada de 35 kilómetros y tuvo su epicentro en una zona marítima cercana a Mindanao, una de las principales islas del país asiático.

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Las autoridades filipinas también comenzaron a reportar las primeras afectaciones asociadas al sismo. De acuerdo con información divulgada por la AFP, una persona falleció y otras cuatro resultaron heridas en el sur de Filipinas tras el fuerte movimiento telúrico registrado cerca de la isla de Mindanao.

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Tras el terremoto, organismos de monitoreo emitieron alertas preventivas por posible tsunami para distintas áreas del Pacífico occidental. Entre los territorios incluidos en las advertencias se encuentran Filipinas, Indonesia, Palau, Taiwán y Papúa Nueva Guinea, donde las autoridades mantuvieron vigilancia sobre el comportamiento del mar durante las horas posteriores al evento.

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Mientras se desarrollaban las evaluaciones oficiales, las redes sociales se llenaron de grabaciones captadas por ciudadanos que documentaron el fuerte movimiento. Algunos de los videos muestran edificios balanceándose de manera visible, lámparas oscilando con intensidad y personas abandonando centros comerciales, oficinas y establecimientos comerciales en medio de la emergencia. Además,

Impactantes videos que deja terremoto de 7,8 en Filipinas

En redes sociales comenzaron a circular numerosos videos que muestran la magnitud con la que fue percibido el terremoto por la población. Las grabaciones captan escenas de evacuaciones improvisadas, personas abandonando edificios y ciudadanos buscando espacios abiertos mientras se desarrollaban las sacudidas.

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Entre las imágenes más impactantes difundidas durante las horas posteriores al sismo destacan registros de una aparente estructura comercial o edificio de varios niveles que termina desplomándose en plena zona urbana.

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Edificios colapsados en Filipinas tras potente terremoto

"Muchos edificios fueron afectados, pero no puedo enumerarlos ahora porque estamos ocupados con los rescates", declaró el sargento Robert Dagon, de la policía de Ciudad General Santos.

"Varios edificios colapsaron, algunas casas también colapsaron", agregó. El sismo tuvo su epicentro en el mar a 35 kilómetros de profundidad, cerca de la isla sureña de Mindanao, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

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Videos subidos en Facebook mostraron un centro comercial desmoronándose en Ciudad General Santos, en la provincia de Mindanao, mientras en otro video se ve el derrumbe del edificio de una escuela. "¡Señor, realmente colapsó! El edificio realmente colapsó", se escucha gritar a una persona en el video.

Las autoridades japoneses también emitieron una alerta de tsunami para gran parte de su litoral, y proyectaron olas de un metro en diferentes partes de su territorio.

Con información de AFP
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co

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