Iván Cepeda reconoció los resultados de la primera vuelta presidencial: esto dijo

El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, anunció este domingo que reconoce los resultados de la primera vuelta presidencial del pasado 31 de mayo, en la cual obtuvo la segunda votación más alta después de Abelardo de la Espriella, pasando a una segunda vuelta. Cepeda, horas antes, había invitado al centro político a dialogar.

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"Desde el comienzo de la campaña electoral, he respetado estrictamente las reglas democráticas y la transparencia con la que se debe informar a la opinión pública del cumplimiento de las mismas. En mi condición de candidato presidencial por el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, comunico a la opinión pública que, una vez terminados los escrutinios, reconozco los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial", aseguró el candidato en sus redes sociales.

Horas antes, había invitado al centro político a dialogar en la misma red social: "Estoy listo a dialogar, como lo he venido haciendo, con sectores del centro político a los cuales respeto y reconozco. Comprendo las críticas, en muchos casos justas, a lo que hemos hecho en estos cuatro años". El propósito de este diálogo, según dijo, es: "De manera concertada, corregir la plana en lo que haya que hacerlo, y avanzar decididamente en lo que se ha hecho bien. Mi disposición al diálogo no es formal. Estoy presto a escuchar con atención argumentos y a buscar alternativas que nos unifiquen como país y Nación".



En los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE) de primera vuelta, Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) obtuvo el 43,73 % de los votos, mientras que Iván Cepeda Castro (Pacto Histórico), registró el 40,91 %. La Sala Plena del organismo electoral, por otro lado, adoptó una medida especial para esta segunda vuelta: las campañas podrán acreditar hasta dos testigos electorales por cada mesa de votación y hasta dos testigos por cada comisión escrutadora, tanto en Colombia como en el exterior.



Lo anterior con el propósito "de fortalecer aún más la transparencia y la legitimidad ciudadana en este proceso democrático" y permitir "una mayor presencia de los actores políticos durante la jornada electoral y en el proceso de escrutinio, fortaleciendo las garantías de vigilancia, control y transparencia para todos los participantes".



Qué se sabe de debate entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella

El sábado 6 de junio, Cepeda le pidió a los canales Caracol Televisión, RCN y RTVC que organizaran un debate presidencial, y añadió que se deben"pactar unas mínimas reglas" con la contraparte. No obstante, De la Espriella contestó diciendo: "No vengas a imponer condiciones. Reconoce primero los resultados de la voluntad del pueblo en las urnas y estaremos listos para el debate".

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Es importante recordar que ninguno de los dos asistieron a los debates previos a la primera vuelta, la cual se desarrolló el pasado 31 de mayo. Analistas consultados por Noticias Caracol dijeron que estos espacios son de vital importancia para las nuevas votaciones. "Los debates son espacios importantes de deliberación donde la ciudadanía tiene la oportunidad de entender en una confrontación de ideas cuál es el candidato que mejor se acomoda a sus propias preferencias", dijo el analista Gabriel Cifuentes.

LAURA VALENTINA MERCADO

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