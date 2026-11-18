La jornada de mitad de semana concentra nuevamente la atención de miles de jugadores de suerte y azar en todo el territorio nacional. Este miércoles 18 de noviembre, las loterías tradicionales del Valle, Meta y Manizales realizan sus respectivos sorteos semanales, acompañadas por una nueva emisión del juego electrónico Baloto y su modalidad Revancha.

A continuación, se presentan los espacios destinados a los números y series favorecidas, que se actualizarán una vez las respectivas mesas de juego y delegados de control validen los resultados oficiales.

Resultados de los sorteos de hoy: miércoles 18 de noviembre de 2026

Estos son los datos que deben consultar los apostadores después de cada sorteo:

Lotería del Valle



Premio mayor: pendiente de publicación.

Serie: pendiente de publicación.

Lotería del Meta



Premio mayor: pendiente de publicación.

Serie: pendiente de publicación.

Lotería de Manizales



Premio mayor: pendiente de publicación.

Serie: pendiente de publicación.

Baloto y Revancha



Baloto tradicional: números pendientes de publicación.

Súper Balota: pendiente de publicación.

Baloto Revancha: números pendientes de publicación.

Súper Balota de Revancha: pendiente de publicación.

Los jugadores deben comparar los datos oficiales con los números registrados en sus billetes o tiquetes. En las loterías tradicionales también es necesario revisar la serie para confirmar si el premio corresponde al comprobante adquirido.

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Cómo funcionan las loterías y cuánto cuesta participar

Las loterías departamentales en Colombia operan mediante billetes físicos o digitales divididos en fracciones. Cada billete está compuesto por una combinación de cuatro cifras, del 0000 al 9999, respaldada por un número de serie de tres dígitos.

Los apostadores pueden adquirir el billete completo, con el que acceden al 100 % del premio estipulado, o comprar fracciones individuales para obtener un porcentaje proporcional del valor ganado. La compra se realiza mediante loteros autorizados, redes comerciales de apuestas y plataformas digitales oficiales.

Por su parte, Baloto funciona como un juego en línea. Para participar, el usuario selecciona cinco números principales dentro de un rango del 1 al 43 y una Súper Balota entre el 1 y el 16, de forma manual o automática mediante la terminal de venta.

Cuando no hay acertantes de la combinación ganadora, el acumulado crece para la siguiente jornada. Baloto cuenta con sorteos los lunes, miércoles y sábados, de acuerdo con la programación del juego.

Los valores de participación y las condiciones vigentes deben consultarse en los canales oficiales de cada operador antes de realizar la apuesta.



Estructura de los planes de premios

Además de los premios mayores y acumulados principales, cada entidad cuenta con distintos niveles de premiación secundaria que amplían las opciones de ganar para los compradores.

De acuerdo con la información suministrada para los sorteos anteriores, estos son algunos de los premios mayores y secos de las loterías:



Lotería del Valle: premio mayor de $9.000 millones, un seco de $500 millones, dos secos de $100 millones, tres de $60 millones, uno de $40 millones y 25 secos de $30 millones.

premio mayor de $9.000 millones, un seco de $500 millones, dos secos de $100 millones, tres de $60 millones, uno de $40 millones y 25 secos de $30 millones. Lotería del Meta: premio mayor de $1.800 millones, un seco de $300 millones, uno de $200 millones, tres de $100 millones, siete de $50 millones, diez de $20 millones y veinte secos de $10 millones.

premio mayor de $1.800 millones, un seco de $300 millones, uno de $200 millones, tres de $100 millones, siete de $50 millones, diez de $20 millones y veinte secos de $10 millones. Lotería de Manizales: premio mayor de $2.600 millones, dos secos de $300 millones, tres de $200 millones, cinco de $100 millones, diez de $80 millones, diez de $60 millones, diez de $50 millones y diez de $40 millones.

premio mayor de $2.600 millones, dos secos de $300 millones, tres de $200 millones, cinco de $100 millones, diez de $80 millones, diez de $60 millones, diez de $50 millones y diez de $40 millones. Baloto y Revancha: cuentan con acumulados y categorías secundarias de pago para quienes acierten combinaciones parciales. Los montos acumulados de esta jornada están pendientes de confirmación.

Procedimiento para reclamar los premios en caso de ganar

Si un apostador resulta favorecido, el trámite para cobrar el premio depende de la cuantía y del operador responsable del juego.

Loterías tradicionales (Valle, Meta y Manizales): los premios menores y las aproximaciones pueden reclamarse en los puntos autorizados, de acuerdo con los límites establecidos por cada entidad. Para premios mayores o secos de alto valor, el ganador debe acudir a la entidad correspondiente y presentar el billete o fracción original, su documento de identidad y los demás requisitos exigidos.

Baloto y Revancha: el procedimiento depende del monto ganado. Los premios que pueden pagarse en puntos de venta se reclaman directamente allí; para los de mayor cuantía, el ganador debe comunicarse con el operador y seguir el proceso indicado para recibir el dinero.

Conserve el billete o tiquete en buen estado y consulte los plazos, documentos y condiciones de pago en los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite.



Este texto fue elaborado con la colaboración de un asistente de inteligencia artificial y editado por un periodista. Los resultados, premios, precios y requisitos de reclamación deben contrastarse con las fuentes oficiales antes de su publicación.