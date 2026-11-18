Los apostadores de Sinuano Noche ya pueden consultar los resultados correspondientes al sorteo realizado este miércoles 18 de noviembre de 2026. Este juego de apuestas permanentes es uno de los más tradicionales y consultados de Colombia, especialmente en la región Caribe, donde diariamente miles de personas siguen el número ganador para verificar si obtuvieron algún premio. La modalidad nocturna del chance El Sinuano se caracteriza por ofrecer múltiples opciones de apuesta y un sistema de premios que permite ganar desde una cifra acertada hasta la combinación completa de cuatro números. Además, el juego cuenta con la denominada Quinta, una cifra complementaria que hace parte del resultado oficial del sorteo.



Resultado de Sinuano Noche del 18 de noviembre de 2026

Estos son los resultados oficiales del sorteo de este miércoles:



Número ganador: 6388

Quinta cifra: 7

Los jugadores deben comparar cuidadosamente estas cifras con las registradas en su comprobante de apuesta para determinar si acertaron alguna de las modalidades premiadas. Sinuano Noche es una de las dos modalidades del chance El Sinuano, junto con Sinuano Día. Su dinámica consiste en seleccionar un número de cuatro cifras comprendido entre 0000 y 9999 y esperar el resultado oficial del sorteo. Dependiendo de la modalidad elegida, el participante puede ganar acertando una, dos, tres o las cuatro cifras sorteadas.

Este juego tiene una fuerte tradición en la Costa Caribe colombiana, donde se ha consolidado como uno de los sorteos más populares entre los aficionados a los juegos de suerte y azar. Su nombre está asociado al río Sinú, uno de los principales afluentes de la región y símbolo histórico de desarrollo para numerosas comunidades del norte del país.



A qué hora juega Sinuano Noche

Uno de los datos más consultados por los apostadores es el horario del sorteo. Sinuano Noche se realiza de lunes a sábado a las 10:30 de la noche. Los domingos y festivos el horario cambia y el sorteo se efectúa a las 8:30 p. m., permitiendo que los participantes conozcan el resultado antes de finalizar la jornada. Una vez concluye la extracción, los números ganadores son divulgados a través de los canales oficiales y puntos de venta autorizados. Para participar basta con elegir un número de cuatro cifras y registrar la apuesta en un punto autorizado. Posteriormente, el jugador define la modalidad que desea jugar de acuerdo con sus preferencias y el nivel de riesgo que está dispuesto a asumir. Las modalidades más populares son:



Cuatro cifras directo o Superpleno.

Cuatro cifras combinado.

Tres cifras directo.

Tres cifras combinado.

Dos cifras o pata.

Una cifra o uña.

Cuánto paga Sinuano Noche

El plan de premios del chance colombiano establece pagos que varían según el tipo de apuesta realizada. Los valores más conocidos son:



Cuatro cifras directas: 4.500 veces lo apostado.

Tres cifras directas: 400 veces la apuesta.

Dos cifras o pata: 50 veces lo apostado.

Una cifra o uña: cinco veces el valor jugado.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

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