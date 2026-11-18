Miles de jugadores en Colombia siguieron este miércoles, 18 de noviembre de 2026, una nueva edición de la Lotería de Manizales, uno de los sorteos semanales más tradicionales del país. El juego, que se realiza todos los miércoles en horario nocturno, puso en disputa un premio mayor de $3.000 millones, además de decenas de premios secos y aproximaciones que amplían las oportunidades de ganar. La lotería, que cuenta con más de un siglo de historia, se ha consolidado como una de las más reconocidas del mercado colombiano y realiza un único sorteo cada semana, en el que los participantes deben acertar un número de cuatro cifras y su respectiva serie para quedarse con el premio principal.



Lotería de Manizales hoy 18 de noviembre de 2026

Ya se realizó el sorteo de la Lotería de Manizales correspondiente a este miércoles y los apostadores ya pueden revisar sus billetes para comprobar si resultaron ganadores:



Premio mayor: $3.000 millones

Número ganador:

Serie:

Además del premio principal, la entidad también sorteó los tradicionales premios secos y las diferentes aproximaciones contempladas dentro de su plan de premios.



Plan de premios de la Lotería de Manizales

1 premio mayor de $3.000 millones

2 secos de $300 millones

3 secos de $200 millones

6 secos de $100 millones

10 secos de $80 millones

10 secos de $60 millones

10 secos de $50 millones

10 secos de $40 millones

A estos premios se suman pagos por aproximaciones al premio mayor, tanto en la misma serie como en series diferentes. También se incluyen reconocimientos por coincidencias en cifras específicas y la modalidad denominada “Gana Siempre”, que permite entregar premios adicionales a más participantes.

La mecánica del juego consiste en adquirir un billete o una fracción y esperar la realización del sorteo oficial. Para obtener el premio mayor es indispensable acertar tanto el número ganador como la serie correspondiente. Actualmente, cada billete completo tiene un valor de $12.000 y está dividido en cuatro fracciones de $3.000 cada una, lo que permite que los jugadores participen según su presupuesto. Los billetes pueden adquirirse por medio de loteros autorizados, puntos de apuestas permanentes, distribuidores oficiales y canales digitales habilitados para la comercialización legal del producto.

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La Lotería de Manizales también se destaca porque parte de los recursos obtenidos mediante la venta de billetes son destinados al financiamiento de programas de salud pública, una característica que ha acompañado a la entidad durante décadas. Los ganadores deberán conservar el billete original, verificar que se encuentre en buen estado y realizar el proceso de validación correspondiente para reclamar el premio. Para montos elevados pueden aplicarse revisiones adicionales y las retenciones tributarias establecidas en la normativa colombiana.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

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