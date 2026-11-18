Los apostadores de La Caribeña Noche ya pueden consultar los resultados correspondientes al sorteo realizado este miércoles 18 de noviembre de 2026. Este juego de apuestas permanentes figura entre los más populares de la región Caribe colombiana y diariamente reúne a miles de participantes que buscan acertar la combinación ganadora para obtener alguno de los premios disponibles. Además del número principal, el resultado oficial incluye la denominada Quinta balota, una cifra complementaria que forma parte de la mecánica actual del juego y que también es revisada por los jugadores al momento de validar sus apuestas.



Resultado de Caribeña Noche del 18 de noviembre de 2026

Estos son los resultados oficiales del último sorteo de hoy:



Número ganador: 4185

Quinta: 5

Los participantes deben comparar cuidadosamente estas cifras con las registradas en su comprobante para verificar si obtuvieron algún premio en las diferentes modalidades habilitadas por el juego.



Qué es Caribeña Noche

La Caribeña Noche es una de las modalidades que integran el chance La Caribeña, junto con Caribeña Día. Su funcionamiento es similar al de otros sorteos de apuestas permanentes en Colombia: el jugador selecciona un número de cuatro cifras comprendido entre el 0000 y el 9999 y define el valor de la apuesta antes de esperar el resultado oficial. Gracias a su amplia presencia en los departamentos de la Costa Caribe, este sorteo se ha consolidado como uno de los más consultados del país. Los resultados suelen generar miles de búsquedas cada noche, especialmente entre quienes desean conocer rápidamente el número favorecido y la Quinta.

Entre lunes y sábado, Caribeña Noche realiza su sorteo sobre las 10:30 p. m.. Para domingos y días festivos, el horario cambia a las 8:30 p. m. Algunos operadores registran la extracción oficial pocos minutos después de esas horas programadas. Por esta razón, los resultados suelen divulgarse durante la noche a través de los canales autorizados y puntos de venta habilitados para el juego.



Cómo se juega Caribeña Noche

La mecánica del juego es sencilla. El apostador selecciona una combinación de cuatro cifras y registra la apuesta en un punto autorizado. Luego espera el resultado oficial para verificar si acertó parcial o totalmente el número ganador. Las modalidades disponibles incluyen:



Cuatro cifras directas o superpleno.

Cuatro cifras combinadas.

Tres cifras directas.

Tres cifras combinadas.

Dos cifras o pata.

Una cifra o uña.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

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