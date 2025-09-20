Resultados de Lotería de Boyacá hoy: último sorteo del sábado 20 de septiembre y números ganadores

Publicidad
Este sábado 20 de septiembre de 2025 se realizará una nueva edición de la Lotería de Boyacá, uno de los sorteos más tradicionales y representativos de Colombia. Una vez más, la jornada promete emociones para miles de apostadores en todo el país, quienes sueñan con ser los próximos ganadores de alguno de los múltiples premios que ofrece este juego de azar.
En esta ocasión, se llevará a cabo el sorteo número 4590, el cual podrá seguirse en vivo por distintos medios. Como de costumbre, Canal Trece transmitirá el evento en tiempo real, junto con los canales digitales oficiales de la Lotería, como Facebook Live y YouTube. Además, la jornada coincidirá con el sorteo de Baloto y Revancha, ampliando las opciones para quienes desean tentar su suerte.
La Lotería de Boyacá mantiene su atractivo premio mayor de 15.000 millones de pesos, consolidándose como una de las loterías más generosas del país. Además del premio principal, también se entregarán recompensas adicionales que aumentan las posibilidades de ganar:
Estos premios secundarios también representan montos importantes, y muchos participantes sueñan con llevarse uno de ellos.
Si resulta ganador, es clave conocer los procedimientos legales para reclamar su premio. Según la Corte Constitucional de Colombia, los ganadores tienen un año desde la fecha del sorteo para hacer efectivo el cobro. Si este plazo se cumple sin presentar la reclamación, se pierde el derecho automáticamente.
Además, si el billete fue adquirido en formato físico y se pierde sin respaldo digital, no será posible reclamar el premio, ya que no habrá forma de validar la participación. Por esta razón, se recomienda conservar el billete en buen estado o preferir la compra en línea, que ofrece mayor seguridad.
Comprar un billete es sencillo. Cada uno cuesta $20.000 y se divide en cuatro fracciones de $5.000, lo que permite compartir el costo entre varias personas.
Puede adquirir su billete en puntos físicos autorizados como:
También puede comprarlo en línea a través del sitio web oficial de la Lotería de Boyacá. Allí podrá seleccionar entre las plataformas Loti y LottiRed, elegir el número y la serie deseada, indicar cuántas fracciones quiere y realizar el pago con los métodos disponibles. El billete quedará almacenado digitalmente, y en caso de ganar, bastará con presentar el comprobante electrónico.
La Lotería de Boyacá no solo se destaca por sus premios, sino también por su historia y la fidelidad de sus jugadores. No obstante, es importante recordar algunas recomendaciones:
JULIÁN CAMILO SANDOVAL
NOTICIAS CARACOL DIGITAL
JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO