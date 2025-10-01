Resultados de Lotería de Meta del último sorteo del miércoles 1 de octubre: los números ganadores

Este miércoles 1 de octubre de 2025 se celebra una nueva edición del sorteo de la Lotería del Meta, una de las más tradicionales en el país y reconocida por la magnitud de sus premios. Como parte de su programación habitual, esta lotería entrega en cada jornada un premio mayor de $1.800 millones de pesos, acompañado de una completa oferta de premios secos que en total conforman una bolsa de $7.200 millones.

El sorteo tendrá lugar a las 10:30 p. m. y se desarrollará de forma simultánea con las ediciones de la Lotería del Valle y la Lotería de Manizales, lo que convierte la fecha en un momento clave para los aficionados a los juegos de azar en Colombia.

Resultados de la Lotería del Meta 1 de octubre EN VIVO

Números ganadores: 4, 9, 7, 2

Serie: 085

Al igual que en sorteos anteriores, el evento contará con la supervisión de las autoridades correspondientes, así como con sistemas tecnológicos que garantizan la transparencia de todo el proceso. La Lotería del Meta ha mantenido un estricto control para brindar confianza a los apostadores y asegurar que los resultados sean totalmente verificables.



Quienes deseen seguir el desarrollo de la jornada podrán hacerlo en tiempo real a través de distintos canales:



Facebook Live oficial de la Lotería del Meta.

Transmisión en directo por Canal Trece.

Publicación en la página web oficial de la entidad.

Además, una vez concluido el sorteo, la información se difundirá en plataformas aliadas como Lottired y LotiColombia, lo que permitirá que los resultados estén disponibles para consulta en todo el territorio nacional.

Plan de premios vigente

La estructura de premios de la Lotería del Meta busca multiplicar las oportunidades de ganar para sus participantes. Más allá del acumulado principal de $1.800 millones, se reparten múltiples premios secos que completan la bolsa total de $7.200 millones.

El plan incluye:



1 premio seco de $300 millones.

1 premio seco de $200 millones.

3 premios secos de $100 millones.

7 premios secos de $50 millones.

10 premios secos de $20 millones.

20 premios secos de $10 millones.

Adicionalmente, existen premios por aproximaciones, lo que permite que un mayor número de jugadores resulte favorecido, incluso si no aciertan el número exacto del acumulado principal.



¿Cómo participar en la Lotería del Meta?

Participar en este sorteo es sencillo. Para jugar es requisito ser mayor de edad y residir en Colombia. El billete completo tiene un valor de $9.000 e incluye tres fracciones. En caso de que un jugador prefiera comprar solo una fracción, esta tiene un costo de $3.000.

Cada billete contiene un número de cuatro dígitos (desde el 0000 hasta el 9999) y una serie. Para hacerse acreedor al premio mayor, es necesario que tanto el número como la serie coincidan de manera exacta con el resultado oficial del sorteo.

Los billetes pueden conseguirse en:



Puntos autorizados de venta, como supermercados, tiendas y droguerías.

Plataformas digitales habilitadas por la Lotería del Meta, que permiten seleccionar el número deseado o recibir uno asignado al azar, realizar el pago en línea y obtener confirmación electrónica de la compra.

¿Qué hacer si resulta ganador?

Tras la realización del sorteo de este miércoles 1 de octubre, los resultados oficiales estarán disponibles en:



La página de Facebook de la Lotería del Meta.

La transmisión en vivo de Canal Trece.

Plataformas asociadas como LotiColombia y Lottired.

Puntos de venta físicos autorizados.

En caso de que el número y la serie de un billete coincidan con los del premio mayor, el jugador deberá presentar los siguientes documentos:



El billete original en buen estado, sin enmendaduras, tachaduras ni daños visibles.

Documento de identidad original del ganador.

El plazo para reclamar cualquier premio es de 12 meses contados a partir de la fecha del sorteo. Una vez vencido este tiempo, el derecho a cobrar el dinero caduca de manera definitiva.

Cabe destacar que no solo es importante revisar si se acertó el premio mayor, sino también verificar los listados de premios secos, aproximaciones y demás categorías, ya que es posible que un billete no premiado con el acumulado principal tenga valor en otras modalidades. La Lotería del Meta comparte una serie de sugerencias que resultan claves para garantizar una experiencia segura y confiable:



Revise siempre los resultados en los canales oficiales. Esto asegura que la información consultada sea la correcta y evita posibles confusiones. No publique datos personales ni imágenes del billete en redes sociales o sitios que no sean verificados. Esta práctica puede exponer información sensible y comprometer la seguridad del jugador. Guarde el billete en un sitio seguro, independientemente de si resulta ganador o no. El estado físico del mismo es determinante para poder reclamar un premio. Si jugó en línea, consulte su correo electrónico registrado, ya que las plataformas digitales suelen enviar notificaciones automáticas en caso de que el billete resulte premiado.

