Resultados de Sinuano Día del 1 de agosto de 2026: números ganadores del último sorteo

El Sinuano Día realiza este sábado 1 de agosto de 2026 una nueva jornada de su sorteo diario, una de las modalidades de chance que se juega todos los días del año en Colombia. Una vez finaliza la extracción oficial, el operador divulga el número ganador y la quinta cifra a través de sus canales autorizados para que quienes registraron una jugada puedan verificar si la combinación coincide con la publicada.

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La extracción se desarrolla bajo un procedimiento previamente establecido y con supervisión durante todas sus etapas, con el propósito de garantizar la transparencia del sorteo. Tras concluir la transmisión oficial, los resultados quedan disponibles para consulta inmediata, permitiendo comprobar si el número registrado en el comprobante corresponde con la combinación favorecida.

Resultados de Sinuano Día del 1 de agosto de 2026

Luego de concluir la extracción correspondiente a este sábado, estos son los resultados oficiales del sorteo:



Número ganador: 0011

0011 Quinta cifra: 6

Una vez el operador confirme la combinación oficial, quienes participaron podrán comparar el resultado con la información registrada en su comprobante para establecer si corresponde algún premio.



¿Cómo funciona Sinuano Día?

Sinuano Día hace parte de la modalidad de apuestas permanentes o chance. Para participar, cada persona debe seleccionar una combinación de cuatro cifras comprendidas entre el 0000 y el 9999, definir el valor de la apuesta y registrarla en un punto de venta autorizado o mediante las plataformas habilitadas por el operador.



Durante la extracción oficial se obtiene un número ganador de cuatro cifras y una quinta balota complementaria. Esta última hace parte del resultado oficial y únicamente se aplica en las modalidades del juego que contemplan esta opción.

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La transmisión del sorteo se realiza en vivo y cuenta con supervisión durante el procedimiento para garantizar la validez de los resultados publicados.

Modalidades de juego disponibles

Sinuano Día ofrece distintas alternativas de participación según el tipo de apuesta realizada:



Cuatro cifras directo (superpleno).

Cuatro cifras combinado.

Tres cifras directo.

Tres cifras combinado.

Dos cifras o "pata".

Una cifra o "uña".

Quinta balota, disponible en las modalidades que incluyen esta opción.

Cada modalidad cuenta con condiciones específicas de premiación, por lo que se recomienda revisar cuidadosamente la información registrada en el comprobante antes de verificar los resultados oficiales.

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¿Cómo reclamar un premio?

Si la combinación registrada resulta favorecida, será indispensable conservar el comprobante original en buen estado, ya que constituye el único documento válido para iniciar el proceso de reclamación.

De manera general, para efectuar el cobro será necesario presentar el comprobante original junto con un documento de identidad vigente. En premios de mayor cuantía, el operador podrá solicitar documentación adicional, de acuerdo con la normatividad aplicable y los procedimientos establecidos para este tipo de sorteos.

¿Cuál es el plazo para reclamar un premio?

Los premios obtenidos en Sinuano Día pueden reclamarse dentro del plazo previsto por la legislación colombiana. En términos generales, los ganadores disponen de un año contado a partir de la fecha del sorteo para adelantar el proceso de cobro. Una vez vencido ese término, el derecho a reclamar el premio expira.

Las autoridades también recomiendan consultar los resultados únicamente mediante los canales oficiales, evitar modificar o deteriorar el comprobante y no compartir fotografías completas del documento en redes sociales o aplicaciones de mensajería, como medida preventiva frente a posibles fraudes. Antes de iniciar cualquier trámite, conviene verificar que el número ganador y la quinta cifra coincidan exactamente con los datos registrados en la jugada.

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