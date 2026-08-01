Resultados de Caribeña Día del 1 de agosto de 2026: números ganadores del último sorteo

La Caribeña Día realiza este sábado 1 de agosto de 2026 una nueva edición de su sorteo diario, una modalidad de chance que se juega todos los días del año en Colombia. Una vez finaliza la extracción oficial, el operador divulga el número ganador y la quinta cifra a través de sus canales autorizados para que quienes registraron una jugada puedan verificar si la combinación coincide con la publicada.

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El sorteo se desarrolla bajo los procedimientos establecidos para garantizar la transparencia durante cada una de sus etapas. Tras concluir la transmisión oficial, los resultados quedan disponibles para consulta inmediata, permitiendo revisar las cifras registradas en el comprobante frente a la combinación oficial anunciada.

Antes de iniciar cualquier trámite de reclamación, se recomienda comprobar cuidadosamente que las cuatro cifras y, cuando aplique, la quinta cifra correspondan exactamente con los datos registrados en el tiquete. Esta verificación es fundamental para establecer si existe derecho a recibir algún premio según la modalidad de juego seleccionada.



Resultados de Caribeña Día del 1 de agosto de 2026

Una vez concluya la extracción oficial de este sábado, estos serán los resultados correspondientes a la jornada:



Números ganadores : 0220

: 0220 La "Quinta" cifra: 9

El operador publicará la combinación oficial al finalizar el sorteo para que pueda ser consultada a través de los canales autorizados.



¿Cómo funciona Caribeña Día?

Caribeña Día hace parte de las apuestas permanentes o chance. Para participar, cada persona debe seleccionar un número de cuatro cifras comprendido entre 0000 y 9999, definir el valor de la apuesta y registrarla en un punto de venta autorizado o mediante las plataformas habilitadas por el operador.



Las apuestas pueden realizarse desde $500 y hasta $10.000, de acuerdo con las condiciones establecidas para esta modalidad. Durante el sorteo se extraen cuatro cifras y una quinta balota complementaria, utilizada en las modalidades que contemplan esta opción dentro del plan de premios. El comprobante entregado al momento de registrar la jugada constituye el único documento válido para verificar los resultados y, en caso de obtener un premio, iniciar el proceso de reclamación.



Modalidades de juego disponibles

Caribeña Día ofrece distintas formas de participar, según el tipo de apuesta registrada. Entre las principales modalidades se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno.

Cuatro cifras combinado.

Tres cifras directo.

Tres cifras combinado.

Dos cifras o "pata".

Una cifra o "uña".

Cada modalidad cuenta con reglas específicas para la liquidación de premios, por lo que es importante revisar la información consignada en el comprobante antes de verificar los resultados oficiales.



¿Cómo reclamar un premio?

El procedimiento para reclamar un premio depende del valor obtenido. En todos los casos será indispensable presentar el tiquete original, sin alteraciones, junto con un documento de identidad vigente. De manera general:



Premios inferiores a 48 UVT: se requiere el comprobante original y una copia del documento de identidad.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos anteriores, debe diligenciarse el formulario SIPLAFT.

Premios iguales o superiores a 182 UVT: también será necesario presentar una certificación bancaria vigente para que el pago pueda efectuarse mediante transferencia electrónica, conforme a los procedimientos establecidos por el operador.

Plazo para reclamar un premio

Los premios obtenidos en Caribeña Día pueden reclamarse dentro del plazo establecido por la legislación colombiana. En términos generales, los ganadores cuentan con un año a partir de la fecha del sorteo para adelantar el proceso de cobro. Una vez transcurre ese periodo, el derecho a reclamar el premio expira.

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Las autoridades también recomiendan consultar los resultados únicamente a través de los canales oficiales, conservar el comprobante en buen estado y evitar compartir fotografías completas del tiquete en redes sociales o aplicaciones de mensajería. Estas medidas ayudan a proteger la información de la jugada y a prevenir posibles fraudes durante el proceso de verificación y reclamación.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.