Resultados de Sinuano Día hoy, sábado 13 de junio de 2026: números ganadores del último sorteo

Como ocurre diariamente, Sinuano Día realiza un nuevo sorteo que forma parte de las apuestas permanentes autorizadas en Colombia y permite verificar si las cifras registradas en los comprobantes coinciden con la combinación favorecida.



Tras la realización de la extracción oficial, los números ganadores son divulgados por los canales habilitados por el operador del juego. Las autoridades recomiendan revisar la información únicamente a través de medios oficiales y conservar el tiquete original en buen estado para cualquier eventual proceso de reclamación.



Resultados de Sinuano Día hoy, 13 de junio de 2026

Una vez concluya el sorteo correspondiente a este sábado, estos serán los resultados oficiales de la jornada:



Número ganador: XXXX

XXXX Quinta balota: X

Los resultados son publicados después de finalizar el proceso de validación y certificación de la extracción.



¿A qué hora juega Sinuano Día?

Sinuano Día realiza sorteos todos los días del año, incluidos domingos y festivos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La extracción oficial se lleva a cabo a las 2:30 p. m., momento en el que se define la combinación ganadora de cada jornada. Posteriormente, los resultados pueden consultarse a través de los canales autorizados por el operador.

La frecuencia diaria del sorteo permite a los participantes conocer rápidamente el resultado de sus apuestas y verificar si obtuvieron algún premio.



¿Cómo funciona Sinuano Día?

La mecánica de este juego consiste en seleccionar un número de cuatro cifras comprendido entre el 0000 y el 9999. Además, el sistema incluye una quinta balota que hace parte de las modalidades establecidas por el operador.



Los participantes pueden realizar sus apuestas en puntos de venta autorizados o mediante plataformas habilitadas para la comercialización de juegos de suerte y azar en Colombia.



El valor de la apuesta es definido por cada jugador, de acuerdo con las opciones disponibles al momento de realizar la jugada.



Modalidades de premio de Sinuano Día

El plan de premios contempla diferentes categorías de acierto, según la modalidad seleccionada por el participante.

Publicidad

Entre las opciones disponibles se encuentran:



Cuatro cifras acertadas.

Tres cifras acertadas.

Dos cifras acertadas.

Una cifra acertada.

Modalidades asociadas a la quinta balota.

La cuantía del premio dependerá tanto del valor apostado como del nivel de coincidencia obtenido durante el sorteo.



¿Cómo reclamar un premio?

Las personas que resulten ganadoras deben conservar el comprobante original sin tachaduras, alteraciones o deterioros que puedan afectar su validez.

Generalmente, para efectuar el cobro se requiere:



Presentar el tiquete original.

Documento de identidad vigente.

Cumplir con los requisitos establecidos por el operador para determinados montos de premio.

Los premios de menor cuantía suelen pagarse en puntos autorizados, mientras que los valores más altos pueden requerir trámites adicionales ante oficinas habilitadas para tal fin.

Publicidad

Asimismo, los pagos se encuentran sujetos a las disposiciones tributarias vigentes para los juegos de suerte y azar en Colombia.

Los operadores aconsejan revisar cuidadosamente la información registrada en el comprobante de apuesta y conservarlo hasta confirmar el resultado oficial.

También recomiendan consultar los números ganadores únicamente mediante canales autorizados y evitar compartir fotografías completas de los tiquetes en redes sociales o aplicaciones de mensajería.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL