Resultados de Chontico Día hoy, sábado 13 de junio de 2026: números ganadores del último sorteo

El sorteo de Chontico Día realiza una nueva jornada este sábado 13 de junio de 2026, dentro de las apuestas permanentes autorizadas en Colombia. Una vez concluya la extracción oficial, los participantes podrán consultar la combinación favorecida y verificar si los números registrados en sus comprobantes coinciden con los resultados certificados por el operador del juego.

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Como ocurre diariamente, los resultados son divulgados a través de los canales autorizados después de finalizar el proceso de validación correspondiente. Las autoridades recomiendan conservar el tiquete original en buen estado y revisar la información únicamente mediante fuentes oficiales.

Resultados de Chontico Día hoy, 13 de junio de 2026

Tras la realización del sorteo correspondiente a este sábado, estos serán los resultados oficiales de la jornada:



Número ganador : 8320

: 8320 Quinta cifra: 8

Los resultados son publicados por los operadores autorizados una vez finaliza el procedimiento de extracción y verificación.



¿A qué hora juega Chontico Día?

Chontico Día realiza sorteos todos los días del año, incluidos domingos y festivos.



La extracción oficial se lleva a cabo a la 1:00 p. m., horario en el que se define la combinación ganadora de cada jornada. Posteriormente, las cifras oficiales son difundidas a través de los canales habilitados para consulta de los participantes.

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¿Cómo funciona Chontico Día?

La mecánica del juego consiste en seleccionar un número de cuatro cifras comprendido entre el 0000 y el 9999 y definir el valor de la apuesta que se desea realizar.

Las jugadas pueden efectuarse en puntos de venta autorizados y en plataformas habilitadas para la comercialización de juegos de suerte y azar en Colombia.

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Al momento de participar, el jugador puede escoger manualmente la combinación de números o permitir que el sistema la genere de manera automática.

Modalidades de premio disponibles

El esquema de premios contempla distintas categorías de acierto según la modalidad seleccionada por el participante.

Entre las opciones de juego se encuentran:

Una cifra (uña).

Dos cifras (pata).

Tres cifras directas.

Tres cifras combinadas.

Cuatro cifras directas.

Cuatro cifras combinadas.

El valor del premio dependerá de la modalidad elegida y del monto apostado en el momento de realizar la jugada.

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¿Cómo reclamar un premio de Chontico Día?

Las personas que resulten ganadoras deben conservar el comprobante original sin alteraciones, tachaduras o deterioros que puedan afectar su validez.

Generalmente, para realizar el proceso de cobro se requiere:

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Presentar el tiquete original.

Documento de identidad vigente.

Cumplir con los requisitos establecidos por el operador para determinados montos de premio.

Los premios de menor cuantía suelen pagarse en puntos autorizados. En el caso de sumas más altas, el trámite puede requerir procedimientos adicionales ante las oficinas habilitadas por el operador.

Asimismo, los pagos están sujetos a las disposiciones tributarias vigentes para los juegos de suerte y azar en Colombia.

Recomendaciones para verificar los resultados

Los operadores recomiendan revisar cuidadosamente la información impresa en el comprobante antes de abandonar el punto de venta y conservarlo hasta confirmar el resultado oficial del sorteo.

También aconsejan consultar los números ganadores únicamente mediante canales autorizados y evitar compartir fotografías completas de los tiquetes en redes sociales o aplicaciones de mensajería.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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