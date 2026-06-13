Resultados de Caribeña Día hoy, sábado 13 de junio de 2026: números ganadores del último sorteo

La Caribeña Día realiza este sábado 13 de junio de 2026 una nueva jornada dentro de su tradicional sorteo.

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Este sorteo se desarrolla diariamente y forma parte de los juegos de suerte y azar regulados en el país. Una vez concluye el proceso de extracción y validación, las cifras oficiales son divulgadas a través de los canales autorizados para consulta de los apostadores.

Las autoridades recomiendan revisar los resultados únicamente mediante medios oficiales y conservar el comprobante original en buen estado, ya que constituye el principal documento para cualquier eventual proceso de reclamación.



Resultados de Caribeña Día hoy, 13 de junio de 2026

Una vez finalice el sorteo correspondiente a este sábado, estos serán los resultados oficiales de la jornada:



Número ganador: XXXX

XXXX Quinta cifra: X

Los resultados son publicados por el operador autorizado después de concluir el proceso de verificación correspondiente.



¿A qué hora juega Caribeña Día?

La Caribeña Día realiza sorteos todos los días del año, incluidos domingos y festivos.

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La extracción oficial se lleva a cabo aproximadamente a las 2:30 p. m., horario en el que se define la combinación ganadora de cada jornada. Posteriormente, los resultados quedan disponibles para consulta a través de los canales habilitados por el operador.

¿Cómo funciona Caribeña Día?

La mecánica del juego consiste en seleccionar un número de cuatro cifras comprendido entre el 0000 y el 9999 y definir el valor de la apuesta.

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Los participantes pueden realizar sus jugadas en puntos de venta autorizados o mediante plataformas habilitadas para la comercialización de juegos de suerte y azar en Colombia.

Dependiendo de la modalidad elegida, es posible participar por premios asociados al acierto de las cuatro cifras, de parte de la combinación o de categorías complementarias contempladas dentro del reglamento del juego.



Modalidades de apuesta disponibles

Caribeña Día contempla diferentes opciones de participación para los jugadores. Entre las modalidades más comunes se encuentran:



Cuatro cifras directo.

Cuatro cifras combinado.

Tres cifras directo.

Tres cifras combinado.

Pata (dos últimas cifras).

Uña (última cifra).

Cada modalidad cuenta con condiciones específicas de acierto y pago definidas por el operador autorizado.



¿Cómo reclamar un premio?

Los participantes que resulten favorecidos deben conservar el comprobante original sin tachaduras, enmendaduras o alteraciones que puedan afectar su validez.

Generalmente, para efectuar el cobro se requiere:



Presentar el tiquete original.

Documento de identidad vigente.

Cumplir con los requisitos establecidos para premios de mayor cuantía.

Los premios de menor valor suelen pagarse en puntos autorizados, mientras que los montos más elevados pueden requerir trámites adicionales ante las oficinas habilitadas por el operador.

Asimismo, los pagos se encuentran sujetos a las disposiciones tributarias vigentes para los juegos de suerte y azar en Colombia.



Recomendaciones para verificar los resultados

Los operadores aconsejan revisar cuidadosamente la información impresa en el comprobante antes de abandonar el punto de venta y conservarlo hasta confirmar el resultado oficial.

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También recomiendan consultar los números ganadores únicamente mediante fuentes autorizadas y evitar compartir fotografías completas de los tiquetes en redes sociales o aplicaciones de mensajería.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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