Este viernes se lleva a cabo un nuevo sorteo del Super Astro Sol en Colombia. Los jugadores esperan conocer la combinación de cuatro cifras y el signo zodiacal que definirá a los ganadores de la jornada. Consulte aquí los resultados, el horario y cómo verificar su tiquete.

Resultado del Super Astro Sol de hoy, 20 de noviembre de 2026

El Super Astro Sol tiene programado un nuevo sorteo para este viernes 20 de noviembre. La combinación ganadora está compuesta por cuatro números y un signo zodiacal, por lo que los participantes deben acertar ambos elementos para obtener el premio mayor.

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Estos son los datos que se actualizarán después de la extracción:



Número ganador: pendiente de publicación oficial.

Signo zodiacal: pendiente de publicación oficial.

Fecha: viernes 20 de noviembre de 2026.

Sorteo: 5584.

El resultado de esta jornada todavía no está disponible. El sorteo está programado para las 4:00 p. m., de modo que los jugadores podrán consultar la combinación cuando termine la transmisión y el operador publique los datos correspondientes.



¿A qué hora juega el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol se juega de lunes a sábado, a las 4:00 p. m., hora colombiana. La extracción se transmite por Canal Uno y sus resultados se pueden consultar posteriormente en los canales de información del operador.

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Esta modalidad se diferencia del Super Astro Luna, que tiene un horario nocturno. Aunque ambos juegos funcionan con una combinación de cuatro cifras y un signo zodiacal, cada uno cuenta con sorteos y resultados independientes.

Por eso, al revisar el tiquete, es importante confirmar que corresponda al Super Astro Sol y a la fecha en la que se realizó la apuesta.

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¿Cuál fue el último resultado del Super Astro Sol?

El sorteo del jueves 19 de noviembre de 2026 dejó como combinación ganadora el número 3712, acompañado del signo zodiacal Tauro.

Estos fueron los datos de la jornada anterior:

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Fecha: jueves 19 de noviembre de 2026.

Número ganador: 3712.

Signo zodiacal: Tauro.

Sorteo: 5583.

Los jugadores que participaron el jueves pueden comparar estos datos con su tiquete. Sin embargo, esta combinación corresponde únicamente a la jornada anterior y no debe confundirse con el resultado de este viernes.

¿Cómo se juega el Super Astro Sol y cuánto puede ganar?

Para participar en el Super Astro Sol, cada jugador debe elegir cuatro cifras, del 0 al 9, y uno de los doce signos del zodiaco. La apuesta se realiza en los puntos autorizados o mediante los canales habilitados para el juego.

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El valor del premio depende de la cantidad de cifras acertadas y de la coincidencia con el signo zodiacal. De acuerdo con la tabla de pagos del juego, las categorías principales son:

Cuatro cifras y el signo: paga 42.000 veces el valor apostado.

Tres cifras y el signo: paga 1.000 veces el valor apostado.

Dos cifras y el signo: paga 100 veces el valor apostado.

Esto significa que no basta con acertar los números si el signo seleccionado no coincide con el resultado. Para aspirar al premio mayor, la combinación debe corresponder tanto en las cuatro cifras como en el signo zodiacal.

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¿Cómo consultar y reclamar un premio del Super Astro Sol?

Después del sorteo, los participantes pueden consultar los resultados en la página oficial del Super Astro y en los puntos de venta autorizados. También deben verificar que la información corresponda a la fecha y modalidad de su apuesta.

Si el tiquete resulta ganador, es necesario conservar el comprobante original en buen estado y seguir las indicaciones del operador para realizar el cobro. Para reclamar un premio pueden solicitarse documentos de identificación y otros soportes, según el monto obtenido y el procedimiento establecido.

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Recuerde que los resultados de sorteos anteriores no permiten anticipar las combinaciones futuras. Cada extracción es independiente y la participación en juegos de azar está dirigida exclusivamente a mayores de edad.