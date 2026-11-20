A pocos días de que arranque formalmente la negociación del salario mínimo para 2027, El Banco de la República entró en la discusión sobre el salario mínimo. Su gerente, Leonardo Villar, advirtió que el incremento debe definirse con criterios técnicos para no poner en riesgo la reducción de la inflación durante el próximo año.. El pronunciamiento se conoce en medio de las posiciones que ya comienzan a perfilar empresarios, sindicatos y analistas económicos de cara a la mesa de concertación que definirá el incremento para millones de trabajadores colombianos.

Durante su intervención, Villar insistió en que el aumento debe considerar tanto el comportamiento de la inflación como la necesidad de consolidar una senda de reducción en el costo de vida durante el próximo año: "Es un mensaje muy importante y, por lo tanto, debemos retornar a ajustes acordes con la situación económica, donde se tenga en cuenta no solamente que la inflación, que podría terminar este año alrededor de 6 % o 7 %, sino que también debería hacerse un esfuerzo para que el próximo año retornemos a una inflación más baja. Creo que sería muy importante para que el Banco de la República no tenga que mantener una política tan restrictiva”.

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El directivo recordó además que la fijación del salario mínimo tiene parámetros establecidos por la justicia constitucional y que el incremento no puede quedar por debajo de la inflación observada. “Ahora, ¿cuál es el marco para eso? Es claro que hay una sentencia de la Corte Constitucional que establece que el aumento del salario mínimo debe ser, cuando menos, igual a la inflación observada. A eso debe sumarse un componente que reconozca el aumento de la productividad”, agregó el gerente general.



Villar también señaló que el verdadero impacto del aumento sobre los ingresos de los trabajadores dependerá de la evolución de los precios durante 2027. En ese sentido, advirtió que un incremento elevado podría perder efecto si termina impulsando nuevas presiones inflacionarias: “Sin embargo, también debe tenerse en cuenta que el salario real depende de lo que ocurra con la inflación durante el año siguiente. Si la inflación logra bajar, el salario real aumentará con mayor fuerza que si las decisiones terminan generando presiones inflacionarias al alza. Ese es un aspecto que debe ser considerado por quienes participan en esta discusión”.



Salario mínimo 2027 en Colombia: cronograma de negociación y fechas clave

Las declaraciones llegan mientras avanza el cronograma de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, encabezada por la ministra de Trabajo, Natalia López Fuentes. Según el calendario oficial, el 26 de noviembre comenzarán las sesiones técnicas de productividad y un día después iniciarán las negociaciones entre empresarios y trabajadores. El 9 de diciembre se presentarán las cifras oficiales de inflación y perspectivas económicas, mientras que el 10 de diciembre cada sector deberá revelar su propuesta formal de incremento.



Por ahora, los distintos actores mantienen posiciones cautelosas. Desde Acopi, su presidenta, María Elena Ospina, ha señalado que esperarán los datos definitivos del DANE antes de presentar una cifra concreta, argumentando que el salario mínimo impacta numerosos costos indexados que afectan a millones de colombianos. Por su parte, la CUT ha planteado que la discusión debe orientarse hacia un salario mínimo vital y móvil que permita recuperar capacidad de compra y reducir la desigualdad.

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Mientras tanto, sectores empresariales ya han puesto números sobre la mesa. Fenalco ha sugerido que el aumento no supere el 9 %, bajo el criterio de inflación más productividad, mientras algunos analistas estiman que un reajuste cercano al 8,4 % sería consistente con las condiciones económicas actuales y reduciría riesgos para el empleo formal y las finanzas públicas. La discusión, que apenas comienza, tendrá como eje central encontrar un equilibrio entre mejorar los ingresos de los trabajadores y evitar que el incremento termine alimentando nuevas presiones sobre la inflación, una de las principales preocupaciones del Banco de la República.

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