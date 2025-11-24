Resultados del Sinuano Día, hoy lunes 24 de noviembre de 2025: ¿Es uno de los ganadores?

Publicidad
El Sinuano Día, uno de los sorteos más seguidos en la región Caribe, vuelve a atraer la atención de miles de apostadores este lunes 24 de noviembre de 2025. El sorteo se lleva a cabo todos los días a las 2:30 de la tarde, y los resultados pueden verse en vivo a través de los canales oficiales y los puntos de venta autorizados.
El resultado se publica a través de los canales oficiales, plataformas digitales, portales autorizados y puntos de venta certificados. Recuerde que debe confirmar la modalidad apostada y revisar el tiquete original.
Para hacer efectivo cualquier premio, el usuario debe presentar el tiquete original en perfecto estado, sin dobleces marcados, tachaduras ni daños. Este documento constituye el único respaldo válido ante el operador.
|Fecha
|Sorteo
|Número Ganador
|23 de noviembre
|Sinuano Día
|3132
|23 de noviembre
|Sinuano Noche
|7598
|22 de noviembre
|Sinuano Día
|1729
|22 de noviembre
|Sinuano Noche
|2757
|21 de noviembre
|Sinuano Día
|6161
|21 de noviembre
|Sinuano Noche
|9903
|20 de noviembre
|Sinuano Día
|4982
|20 de noviembre
|Sinuano Noche
|2075
|19 de noviembre
|Sinuano Día
|4424
|19 de noviembre
|Sinuano Noche
|1152
|18 de noviembre
|Sinuano Día
|8177
|18 de noviembre
|Sinuano Noche
|2743
|17 de noviembre
|Sinuano Día
|1061
|17 de noviembre
|Sinuano Noche
|1828
|16 de noviembre
|Sinuano Día
|7622
|16 de noviembre
|Sinuano Noche
|2978
|15 de noviembre
|Sinuano Día
|0711
|15 de noviembre
|Sinuano Noche
|6647
|14 de noviembre
|Sinuano Día
|3276
|14 de noviembre
|Sinuano Noche
|1071
|13 de noviembre
|Sinuano Día
|8694
|13 de noviembre
|Sinuano Noche
|8298
|12 de noviembre
|Sinuano Día
|9192
|12 de noviembre
|Sinuano Noche
|3987
|11 de noviembre
|Sinuano Día
|5628
|11 de noviembre
|Sinuano Noche
|7536
|10 de noviembre
|Sinuano Día
|4211
|10 de noviembre
|Sinuano Noche
|9500
|09 de noviembre
|Sinuano Día
|9401
|09 de noviembre
|Sinuano Noche
|4515
|08 de noviembre
|Sinuano Día
|0140
|08 de noviembre
|Sinuano Noche
|7563
|07 de noviembre
|Sinuano Día
|7478
|07 de noviembre
|Sinuano Noche
|7376
|06 de noviembre
|Sinuano Día
|5869
|06 de noviembre
|Sinuano Noche
|8088
|05 de noviembre
|Sinuano Día
|4413
|05 de noviembre
|Sinuano Noche
|7758
|04 de noviembre
|Sinuano Día
|3845
|04 de noviembre
|Sinuano Noche
|0456
|03 de noviembre
|Sinuano Día
|3421
|03 de noviembre
|Sinuano Noche
|1430
|02 de noviembre
|Sinuano Día
|3508
|02 de noviembre
|Sinuano Noche
|1387
|01 de noviembre
|Sinuano Día
|5222
El Sinuano Día es uno de los chances numéricos más populares del país, especialmente en regiones como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Su funcionamiento permite a los usuarios escoger diferentes modalidades de participación, cada una con probabilidades y premios específicos:
Esta variedad de opciones ha impulsado la masiva participación en el sorteo, que se realiza cada lunes a sábado a las 2:30 p. m. y los domingos y festivos a la 1:00 p. m
El chance Sinuano Día se distingue por su accesibilidad económica, permitiendo a los jugadores realizar apuestas con un valor mínimo de $500 COP y un límite máximo de $25.000 COP.
En cuanto al proceso de cobro, los requisitos varían según el monto del premio, que se calcula con base en la Unidad de Valor Tributario (UVT). Para premios menores a 48 UVT, solo se exige el tiquete original y la cédula de ciudadanía (original y fotocopia).
Si el premio se encuentra entre 48 y 181 UVT, además de los documentos básicos, el ganador debe diligenciar el formato SIPLAFT (Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo).
Finalmente, para premios superiores a 182 UVT, se suma el requisito de presentar una certificación bancaria vigente, con no más de 30 días de expedición. El pago de todas las sumas ganadas se procesa mediante transferencia electrónica en un plazo máximo de ocho días hábiles.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.
HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL