Resultados del Sinuano Día, hoy lunes 24 de noviembre de 2025: ¿Es uno de los ganadores?

El Sinuano Día, uno de los sorteos más seguidos en la región Caribe, vuelve a atraer la atención de miles de apostadores este lunes 24 de noviembre de 2025. El sorteo se lleva a cabo todos los días a las 2:30 de la tarde, y los resultados pueden verse en vivo a través de los canales oficiales y los puntos de venta autorizados.



Resultado EN VIVO del sorteo Sinuano Día, hoy 24 de noviembre de 2025

Número ganador de cuatro cifras : Por confirmar

Quinta cifra: Por confirmar

El resultado se publica a través de los canales oficiales, plataformas digitales, portales autorizados y puntos de venta certificados. Recuerde que debe confirmar la modalidad apostada y revisar el tiquete original.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Para hacer efectivo cualquier premio, el usuario debe presentar el tiquete original en perfecto estado, sin dobleces marcados, tachaduras ni daños. Este documento constituye el único respaldo válido ante el operador.

Histórico de los últimos resultados de El Sinuano

Fecha Sorteo Número Ganador 23 de noviembre Sinuano Día 3132 23 de noviembre Sinuano Noche 7598 22 de noviembre Sinuano Día 1729 22 de noviembre Sinuano Noche 2757 21 de noviembre Sinuano Día 6161 21 de noviembre Sinuano Noche 9903 20 de noviembre Sinuano Día 4982 20 de noviembre Sinuano Noche 2075 19 de noviembre Sinuano Día 4424 19 de noviembre Sinuano Noche 1152 18 de noviembre Sinuano Día 8177 18 de noviembre Sinuano Noche 2743 17 de noviembre Sinuano Día 1061 17 de noviembre Sinuano Noche 1828 16 de noviembre Sinuano Día 7622 16 de noviembre Sinuano Noche 2978 15 de noviembre Sinuano Día 0711 15 de noviembre Sinuano Noche 6647 14 de noviembre Sinuano Día 3276 14 de noviembre Sinuano Noche 1071 13 de noviembre Sinuano Día 8694 13 de noviembre Sinuano Noche 8298 12 de noviembre Sinuano Día 9192 12 de noviembre Sinuano Noche 3987 11 de noviembre Sinuano Día 5628 11 de noviembre Sinuano Noche 7536 10 de noviembre Sinuano Día 4211 10 de noviembre Sinuano Noche 9500 09 de noviembre Sinuano Día 9401 09 de noviembre Sinuano Noche 4515 08 de noviembre Sinuano Día 0140 08 de noviembre Sinuano Noche 7563 07 de noviembre Sinuano Día 7478 07 de noviembre Sinuano Noche 7376 06 de noviembre Sinuano Día 5869 06 de noviembre Sinuano Noche 8088 05 de noviembre Sinuano Día 4413 05 de noviembre Sinuano Noche 7758 04 de noviembre Sinuano Día 3845 04 de noviembre Sinuano Noche 0456 03 de noviembre Sinuano Día 3421 03 de noviembre Sinuano Noche 1430 02 de noviembre Sinuano Día 3508 02 de noviembre Sinuano Noche 1387 01 de noviembre Sinuano Día 5222

¿Cómo se juega el Sinuano Día?

El Sinuano Día es uno de los chances numéricos más populares del país, especialmente en regiones como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Su funcionamiento permite a los usuarios escoger diferentes modalidades de participación, cada una con probabilidades y premios específicos:



4 cifras directo: coincide el número completo en el orden extraído.

4 cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coinciden las tres últimas cifras en orden exacto.

3 cifras combinado: mismas cifras, sin importar el orden.

2 cifras 'pata': acierto de las dos últimas cifras.

1 cifra 'uña': coincide la última cifra.

Quinta balota: modalidad adicional que permite premios complementarios.

Esta variedad de opciones ha impulsado la masiva participación en el sorteo, que se realiza cada lunes a sábado a las 2:30 p. m. y los domingos y festivos a la 1:00 p. m



Así puede cobrar el premio del sorteo Sinuano

El chance Sinuano Día se distingue por su accesibilidad económica, permitiendo a los jugadores realizar apuestas con un valor mínimo de $500 COP y un límite máximo de $25.000 COP.



En cuanto al proceso de cobro, los requisitos varían según el monto del premio, que se calcula con base en la Unidad de Valor Tributario (UVT). Para premios menores a 48 UVT, solo se exige el tiquete original y la cédula de ciudadanía (original y fotocopia).



Si el premio se encuentra entre 48 y 181 UVT, además de los documentos básicos, el ganador debe diligenciar el formato SIPLAFT (Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo).

Publicidad

Finalmente, para premios superiores a 182 UVT, se suma el requisito de presentar una certificación bancaria vigente, con no más de 30 días de expedición. El pago de todas las sumas ganadas se procesa mediante transferencia electrónica en un plazo máximo de ocho días hábiles.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

Publicidad

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL