Resultados Dorado Mañana, último sorteo lunes 24 de noviembre de 2025: números ganadores

El sorteo Dorado Mañana, una de las apuestas más tradicionales y consultadas por los jugadores de chance en Colombia, juega este lunes 24 de noviembre de 2025 un nuevo número ganador. Como cada día de operación, de lunes a sábado, miles de personas siguen la transmisión en vivo, que se ha convertido en parte de la rutina matutina de quienes buscan comenzar el día con buena suerte.
La combinación favorecida en la jornada de este lunes fue:
Con esta extracción, diferentes apostadores en el país pueden convertirse en ganadores, siempre y cuando su jugada coincida en modalidad y orden con las condiciones del sorteo. Como es habitual, los operadores recuerdan que es obligatorio revisar el tiquete original y confirmar la información con el punto autorizado donde se realizó la jugada.
El popular Dorado Mañana cuenta con varias modalidades de apuesta. Cada una tiene una tabla de premios específica. El monto del premio depende del tipo de apuesta y del valor que usted haya apostado:
Cabe destacar que algunas personas combinan modalidades para aumentar el rango de posibilidades, especialmente en sorteos matutinos como este.
La empresa operadora recuerda que para reclamar un premio es fundamental presentar el tiquete original, que debe:
Para premios iguales o superiores a $100.000, el cobro debe realizarse en puntos autorizados. En valores mayores, dependiendo del monto y el canal utilizado (físico o digital), pueden aplicar procedimientos adicionales, siempre bajo la normativa vigente.
En apuestas realizadas por medios digitales, existe la opción de recibir el desembolso mediante transferencia electrónica. Para ello, el usuario debe completar la verificación de identidad y entregar la documentación solicitada. Todos los pagos están sujetos a la normativa fiscal vigente, lo que implica la aplicación de retenciones que pueden afectar el valor final recibido.
El sorteo Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado hacia las 11:00 a. m., con una transmisión abierta al público. No se programan sorteos los domingos ni en días festivos.
HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.
