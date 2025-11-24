Resultados Dorado Mañana, último sorteo lunes 24 de noviembre de 2025: números ganadores

El sorteo Dorado Mañana, una de las apuestas más tradicionales y consultadas por los jugadores de chance en Colombia, juega este lunes 24 de noviembre de 2025 un nuevo número ganador. Como cada día de operación, de lunes a sábado, miles de personas siguen la transmisión en vivo, que se ha convertido en parte de la rutina matutina de quienes buscan comenzar el día con buena suerte.



Números ganadores del Dorado Mañana, 24 de noviembre de 2025

La combinación favorecida en la jornada de este lunes fue:



Número mayor: 1826

Tres últimas cifras: 826

Dos últimas cifras: 26

Quinta cifra: 3

Con esta extracción, diferentes apostadores en el país pueden convertirse en ganadores, siempre y cuando su jugada coincida en modalidad y orden con las condiciones del sorteo. Como es habitual, los operadores recuerdan que es obligatorio revisar el tiquete original y confirmar la información con el punto autorizado donde se realizó la jugada.



Modalidades disponibles y valores de pago en el chance El Dorado

El popular Dorado Mañana cuenta con varias modalidades de apuesta. Cada una tiene una tabla de premios específica. El monto del premio depende del tipo de apuesta y del valor que usted haya apostado:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces.

3 cifras directo: multiplica la apuesta por 400.

3 cifras combinado: ofrece un pago de 83 veces.

2 cifras 'pata': paga 50 veces.

1 cifra 'uña': otorga 5 veces el monto jugado.

Cabe destacar que algunas personas combinan modalidades para aumentar el rango de posibilidades, especialmente en sorteos matutinos como este.

¿Cómo reclamar el premio si gana?

La empresa operadora recuerda que para reclamar un premio es fundamental presentar el tiquete original, que debe:



Estar en buen estado.

No tener tachones ni enmendaduras.

Incluir el reverso diligenciado.

Ser presentado por una persona mayor de edad.

Para premios iguales o superiores a $100.000, el cobro debe realizarse en puntos autorizados. En valores mayores, dependiendo del monto y el canal utilizado (físico o digital), pueden aplicar procedimientos adicionales, siempre bajo la normativa vigente.

En apuestas realizadas por medios digitales, existe la opción de recibir el desembolso mediante transferencia electrónica. Para ello, el usuario debe completar la verificación de identidad y entregar la documentación solicitada. Todos los pagos están sujetos a la normativa fiscal vigente, lo que implica la aplicación de retenciones que pueden afectar el valor final recibido.

Horario del sorteo Dorado Mañana

El sorteo Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado hacia las 11:00 a. m., con una transmisión abierta al público. No se programan sorteos los domingos ni en días festivos.

Otros chances que operan

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.



HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL