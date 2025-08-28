Resultados Dorado Mañana último sorteo hoy, jueves 28 de agosto: números ganadores

A las 10:55 de la mañana de este jueves, 28 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 5205 del chance El Dorado Mañana. Se trata de uno de los sorteos diarios de El Dorado. Cabe resaltar que este juego de azar es supervisado por Coljuegos.
El Dorado se compone de tres sorteos diarios: Mañana, Tarde y Noche, cada uno con su propio número de sorteo y resultado independiente. Se debe seleccionar una combinación de cuatro cifras, que puede ser entre 0000 y 9999, y realizar su apuesta en puntos físicos autorizados o mediante plataformas digitales que operan con licencia oficial. Este chance cuenta con varias modalidades de participación, entre las que se destacan:
- Directo: el jugador gana si el número apostado coincide exactamente con el número sorteado.
- Combinado: se obtiene el premio si el número apostado coincide con el número ganador, sin importar el orden de las cifras.
- Pares o cifras específicas: algunas variantes permiten apostar por pares de cifras o por la posición específica de una cifra dentro del número.
El monto del premio depende tanto del valor apostado como del tipo de modalidad elegida, lo que permite a los jugadores ajustar su estrategia según sus preferencias y expectativas de ganancia.
Resultado Dorado Mañana del 28 de agosto de 2025
El número ganador del sorteo Dorado Mañana de hoy fue el 3290. Este número corresponde a la combinación de cuatro cifras que otorga el premio mayor en esta modalidad de juego. Estos son los resultados completos del sorteo de este viernes:
- Número: 3290
- Tres últimas cifras: 290
- Tres primeras cifras: 329
- Quinta: 7
¿Dónde reclamar el premio de El Dorado?
Los premios del chance El Dorado pueden reclamarse en los siguientes lugares:
- Puntos de venta autorizados: si el premio es menor a un monto determinado (generalmente hasta 3 millones de pesos), puede reclamarse directamente en el punto donde se realizó la apuesta.
- Oficinas principales de la empresa operadora: para premios mayores, se debe acudir a las oficinas de la empresa que opera el sorteo, presentando el tiquete original y el documento de identidad.
- Transferencia bancaria: algunas plataformas digitales permiten el pago de premios mediante transferencia, previa validación de la identidad del ganador.
Es importante conservar el tiquete en buen estado, ya que es el único comprobante válido para reclamar el premio. Además, los premios están sujetos a retención en la fuente, según la normativa tributaria vigente en Colombia.
Otros chances en Colombia
Mañana
Antioqueñita Día
- Lunes a sábado: 10:00 a. m.
- Domingos y festivos: 12:00 p. m.
Dorado Mañana
- Lunes a sábado: 10:58 a. m.
Mediodía y tarde
La Culona Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Cafeterito Tarde
- Lunes a sábado: 12:00 p. m.
Fantástica Día
- Lunes a sábado: 12:57 p. m.
El Samán de la Suerte
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 7:00 p. m.
Paisita Día
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 2:00 p. m.
Chontico Día
- Todos los días: 1:00 p. m.
Sinuano Día
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
- Domingos y festivos: 1:00 p. m.
La Caribeña Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Motilón Tarde
- Todos los días: 3:00 p. m.
Dorado Tarde
- Lunes a sábado: 3:28 p. m.
Pijao de Oro
- Lunes a viernes: 2:00 p. m.
- Sábado: 9:00 p. m.
- Domingo: 10:00 p. m.
- Festivos: 8:00 p. m.
Super Astro Sol
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
Noche
Paisita Noche
- Lunes a sábado: 6:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Chontico Noche
- Lunes a viernes: 7:00 p. m.
- Sábado: 10:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Fantástica Noche
- Lunes a sábado: 8:30 p. m.
La Culona Noche
- Lunes a sábado: 9:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Motilón Noche
- Todos los días: 9:00 p. m.
Cafeterito Noche
- Lunes a viernes: 10:00 p. m.
- Sábado: 11:00 p. m.
- Domingos y festivos: 9:00 p. m.
Super Astro Luna
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Sinuano Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
La Caribeña Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Dorado Noche
- Sábado: 10:15 p. m.
- Domingos y festivos: 7:25 p. m.
Paisa Lotto
- Sábado: 10:00 p. m.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL