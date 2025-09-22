En vivo
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Dorado Mañana último sorteo hoy, lunes 22 de septiembre de 2025: números ganadores

Resultados Dorado Mañana último sorteo hoy, lunes 22 de septiembre de 2025: números ganadores

Su boleto en buen estado, sin tachones ni enmendaduras, es el único comprobante para cobrar su premio en caso de salir ganador, así que cuídelo. Aquí los resultados completos del sorteo 5226.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 22 de sept, 2025
El Dorado - Getty Images

