Resultados Dorado Mañana último sorteo hoy, lunes 27 de octubre de 2025: números ganadores

Este lunes, 27 de octubre de 2025, se realiza el sorteo de El Dorado Mañana, uno de los juegos de chance más populares en Colombia. El sorteo se realiza en el mismo horario de costumbre, a las 11:00 a. m. En ese momento se revela el número ganador del día, mientras una gran cantidad de personas permanece pendiente del resultado. Tenga presente que este sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado y permite participar con combinaciones de hasta cuatro cifras. Los resultados se transmiten en vivo por los canales oficiales.
Cada jornada cuenta con un número consecutivo que identifica el sorteo, lo que facilita a los jugadores hacer seguimiento a sus apuestas y confirmar posibles premios. Recuerde que es muy importante conservar el tiquete original en buen estado, ya que este es el único comprobante válido para realizar verificaciones o reclamar un premio en caso de resultar ganador.
El número ganador del sorteo del Dorado Mañana es 6872. Este número corresponde a la combinación de cuatro cifras que otorga el premio mayor en esta modalidad de juego. Estos son los resultados completos del sorteo de este jueves:
El Dorado Mañana cuenta con varias modalidades de apuesta:
Cada modalidad tiene una tabla de premios específica. El monto del premio depende del tipo de apuesta y del valor apostado.
|Fecha
|Dorado Mañana
|25 octubre 2025
|9054-4
|24 octubre 2025
|3422-1
|23 octubre 2025
|5074-8
|22 octubre 2025
|0114-4
|21 octubre 2025
|7059-6
|20 octubre 2025
|9281-2
|18 octubre 2025
|4081-8
|17 octubre 2025
|4269-2
|16 octubre 2025
|2412-9
|15 octubre 2025
|0941-0
|14 octubre 2025
|2687-3
|11 octubre 2025
|4357-1
|10 octubre 2025
|1123-8
|09 octubre 2025
|1975-4
|08 octubre 2025
|3931-4
|07 octubre 2025
|3822-3
|06 octubre 2025
|5711-6
|04 octubre 2025
|9546-7
Los premios del chance El Dorado pueden reclamarse en diferentes lugares según el monto y el canal de la apuesta. Si el premio no supera los tres millones de pesos, el ganador puede acercarse al punto de venta autorizado donde realizó la jugada, presentar el tiquete original y recibir el dinero directamente.
En el caso de premios de mayor valor, el cobro debe hacerse en las oficinas principales de la empresa operadora, presentando el tiquete en buen estado y el documento de identidad, con el fin de validar la información y seguir los protocolos de pago establecidos.
Por otro lado, las plataformas digitales que ofrecen el chance también permiten el pago mediante transferencia bancaria, siempre y cuando el ganador realice la verificación de identidad y entregue los documentos requeridos. Es fundamental conservar el tiquete original sin tachaduras ni daños, ya que es el único comprobante válido para reclamar el premio. Además, los pagos están sujetos a retención en la fuente, conforme a la legislación tributaria colombiana, lo que puede reducir el valor final recibido por el ganador.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL