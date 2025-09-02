Resultados Dorado Mañana último sorteo hoy, martes 2 de septiembre: números ganadores

Publicidad
El chance El Dorado Mañana es uno de los sorteos más consultados por los jugadores de azar en Colombia. Este sorteo se realiza de lunes a sábado, generalmente a las 11:00 de la mañana, y su formato consiste en la extracción de un número de cuatro cifras. La dinámica del juego permite participar con combinaciones completas o parciales, según las reglas establecidas por las casas de apuestas autorizadas.
Cada jornada, miles de personas en todo el país siguen los resultados con atención, ya sea por tradición, por interés económico o por la expectativa de obtener un premio. El Dorado Mañana se ha consolidado como una de las opciones más frecuentes dentro del portafolio de juegos de azar en Colombia, junto con otros sorteos como El Dorado Tarde, La Caribeña, Paisita y Chontico.
El sorteo es operado por empresas autorizadas por Coljuegos, el ente regulador de los juegos de suerte y azar en el país. Los resultados son publicados en medios digitales, plataformas de apuestas, emisoras radiales y canales de televisión regionales. Además, existen portales especializados que ofrecen actualizaciones en tiempo real, históricos de resultados y estadísticas de frecuencia numérica.
El número ganador del sorteo 5208 del Dorado Mañana fue el 0528. Este número corresponde a la combinación de cuatro cifras que otorga el premio mayor en esta modalidad de juego. Estos son los resultados completos del sorteo de este martes:
Este resultado fue publicado oficialmente por los portales expertos en juegos de azar y confirmado por las plataformas de apuestas autorizadas. Los jugadores que hayan acertado en alguna de las modalidades podrán reclamar sus premios en los puntos de venta o a través de los canales digitales habilitados por las casas de apuestas.
Los premios del chance El Dorado pueden reclamarse en los siguientes lugares:
No olvide que es necesario conservar el tiquete en buen estado, ya que es el único comprobante válido para reclamar el premio. Además, los premios están sujetos a retención en la fuente, según la normativa tributaria vigente en Colombia.
Además de El Dorado Mañana, hay otros chances que se llevan a cabo en diferentes momentos del día. Se los compartimos:
