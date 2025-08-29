Resultados Dorado Mañana último sorteo hoy, viernes 29 de agosto: números ganadores

Sobre las 10:55 de la mañana de este viernes, 29 de agosto de 2025, tuvo lugar el sorteo 5206 del chance El Dorado Mañana. Se trata de uno de los sorteos diarios de El Dorado. Para tranquilidad de muchos usuarios, este juego de azar es supervisado por Coljuegos.

El Dorado cuenta con tres sorteos diarios: Mañana, Tarde y Noche, cada uno con su propio número de sorteo y resultado independiente. Se debe seleccionar una combinación de cuatro cifras, que puede ser entre 0000 y 9999, y realizar su apuesta en puntos físicos autorizados o mediante plataformas digitales que operan con licencia oficial. Este chance cuenta con varias modalidades de participación, entre las que se destacan:



Directo: el jugador gana si el número apostado coincide exactamente con el número sorteado.

Combinado: se obtiene el premio si el número apostado coincide con el número ganador, sin importar el orden de las cifras.

Pares o cifras específicas: algunas variantes permiten apostar por pares de cifras o por la posición específica de una cifra dentro del número.

El monto del premio depende tanto del valor apostado como del tipo de modalidad elegida, lo que permite a los jugadores ajustar su estrategia según sus preferencias y expectativas de ganancia.



Resultado Dorado Mañana del 29 de agosto de 2025

El número ganador del sorteo Dorado Mañana de hoy fue el 7112. Este número corresponde a la combinación de cuatro cifras que otorga el premio mayor en esta modalidad de juego. Estos son los resultados completos del sorteo de este viernes:



Número: 7112

Tres últimas cifras: 112

Tres primeras cifras: 711

Quinta: 9

¿Dónde reclamar el premio de El Dorado?

Los premios del chance El Dorado pueden reclamarse en los siguientes lugares:



Puntos de venta autorizados: si el premio es menor a un monto determinado (generalmente hasta 3 millones de pesos), puede reclamarse directamente en el punto donde se realizó la apuesta.

Oficinas principales de la empresa operadora: para premios mayores, se debe acudir a las oficinas de la empresa que opera el sorteo, presentando el tiquete original y el documento de identidad.

Transferencia bancaria: algunas plataformas digitales permiten el pago de premios mediante transferencia, previa validación de la identidad del ganador.

Es importante conservar el tiquete en buen estado, ya que es el único comprobante válido para reclamar el premio. Además, los premios están sujetos a retención en la fuente, según la normativa tributaria vigente en Colombia.



Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna

Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL