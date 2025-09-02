Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Así están los precios en Corabastos hoy, 2 de septiembre de 2025: papa, carne, pollo y más

Así están los precios en Corabastos hoy, 2 de septiembre de 2025: papa, carne, pollo y más

Noticias Caracol le comparte el listado completo de productos de la canasta familiar, como papa, pollo, carne y pescado, y sus precios por kilo en la central de abastos más grande Bogotá.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: septiembre 02, 2025 11:03 a. m.
Precio de la papa en Corabastos hoy, martes 2 de septiembre de 2025
Precio de la papa en Corabastos hoy, martes 2 de septiembre de 2025
Corabastos