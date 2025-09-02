Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VALERIA AFANADOR
CORTES DE AGUA
ÁLVARO LEYVA
MAGNICIDIO MIGUEL URIBE
DAYRO MORENO
SELECCIÓN COLOMBIA
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Lo que dice la nueva reforma tributaria sobre conciertos, eventos deportivos y de diversión

Lo que dice la nueva reforma tributaria sobre conciertos, eventos deportivos y de diversión

Con el nuevo proyecto de reforma, el Gobierno aspira a recaudar 26,3 billones de pesos y garantizar "la estabilidad de las finanzas" del país. Le contamos lo que contempla la iniciativa, que tendrá que ser discutida en el Congreso antes de ser aprobada.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: septiembre 02, 2025 02:01 p. m.
Comparta en:
Concierto.
Concierto.
Redes sociales