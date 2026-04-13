Resultados Dorado Mañana, último sorteo lunes 13 de abril de 2026: números ganadores

Como es habitual en la rutina de miles de apostadores en Colombia, el inicio de semana viene acompañado de la expectativa por los juegos de azar. El Dorado Mañana, uno de los sorteos más tradicionales y de mayor confianza en el centro del país, ha realizado su juego correspondiente a este lunes 13 de abril de 2026, entregando nuevas oportunidades de ganar a quienes depositaron su fe en las cuatro cifras.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Este sorteo se caracteriza por su puntualidad matutina. Juega de lunes a sábado a las 11:00 a. m. Es importante recordar que los domingos y días festivos no se realiza este sorteo, trasladando la emoción a sus versiones "Tarde" o "Noche". Los resultados se pueden seguir en vivo a través del Canal Uno y son certificados por los entes reguladores de juegos de suerte y azar.



Resultados Dorado Mañana: Lunes 13 de abril

A continuación, se detalla el número ganador del sorteo de hoy:



Número Ganador:

Tres últimas cifras:

Tres primeras cifras:

Dos últimas cifras:

(Nota: Este espacio se actualiza en tiempo real una vez finalizado el escrutinio oficial).



¿Cómo jugar y cuánto cuesta apostar?

El Dorado Mañana es una modalidad de chance, lo que significa que el jugador tiene la libertad de elegir cuánto dinero invertir. A diferencia de las loterías de billete fijo, aquí se puede apostar desde montos muy bajos (generalmente desde $500 o $1.000 pesos, dependiendo del punto de venta y el IVA).

Para participar, el apostador debe seleccionar un número de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999 y decidir bajo qué modalidad desea jugar:



Directo: Se gana si se acierta el número en el orden exacto. Combinado: Se gana si las cifras del número elegido coinciden con el resultado, sin importar el orden.

Plan de premios del Dorado Mañana

El Dorado Mañana ofrece una rentabilidad proporcional a la apuesta realizada:



4 cifras directo: Paga 4.500 veces lo apostado.

Paga lo apostado. 4 cifras combinado: Paga 208 veces lo apostado.

Paga lo apostado. 3 cifras directo: Paga 400 veces lo apostado.

Paga lo apostado. 2 cifras (Pata): Paga 50 veces lo apostado.

Paga lo apostado. 1 cifra (Uña): Paga 5 veces lo apostado.

¿Qué hacer si resulta ganador?

Si su número coincide con el resultado de hoy, debe seguir estos pasos para reclamar su premio:



Verificación: Acuda a un punto de red autorizado (como Paga Todo o SuRed) para validar el tiquete. Documentación: Presente su cédula de ciudadanía original y el tiquete de apuesta en perfecto estado (sin tachaduras ni enmendaduras). Impuestos: Tenga en cuenta que, según la normativa vigente en Colombia, los premios que superen las 48 UVT (aproximadamente $2.400.000 en 2026) están sujetos a una retención en la fuente por ganancias ocasionales del 20%. Vigencia: Los ganadores tienen hasta un año a partir de la fecha del sorteo para cobrar su dinero antes de que el derecho prescriba.

El Dorado Mañana nació como una respuesta a la necesidad de los apostadores de tener un sorteo temprano en el día. Operado bajo estrictas normas de transparencia, se ha consolidado en la región andina como un pilar del chance legal. Su funcionamiento se basa en un sistema de balotas supervisado por delegados de la Secretaría de Gobierno, garantizando que cada sorteo sea producto del azar y la legalidad, contribuyendo además con recursos vitales para la salud de los colombianos.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.