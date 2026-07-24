¿Quién es Jorge Mario Velásquez, nuevo miembro designado en la junta directiva de Ecopetrol?

Ecopetrol, la empresa más importante de Colombia, tuvo un viraje en su manejo. Bastó una extensa reunión para que cambiara su junta directiva y se anunciara la salida de su cuestionado presidente, Ricardo Roa, quien en una conversación por WhatsApp le confirmó a Noticias Caracol que deja el cargo el próximo 30 de julio y recalcó que no renunció, sino que la decisión de terminar el vínculo laboral se tomó por mutuo acuerdo, que será pocos días después de terminada su licencia no remunerada. (Lea también: Ricardo Roa sale de la junta directiva de Ecopetrol: estos son los cambios en la compañía)

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Uno de los anuncios sobre Ecopetrol lo dio este viernes 24 de julio el presidente electo, Abelardo de la Espriella, quien reveló qué persona hará parte de la junta directiva. Durante el lanzamiento de la plataforma estratégica Alianza Caf y Colombia, que se llevó a cabo en Envigado, Antioquia, anunció la designación del ingeniero civil Jorge Mario Velásquez Jaramillo, egresado de la Escuela de Ingeniería de Antioquia (EIA), donde actualmente preside el Consejo Superior. “Gracias maestro, de verdad, por hacer parte de la transformación y del equipo que requerimos para llevar a Colombia al lugar de grandeza que se merece, que es la patria milagro. Bienvenido, maestro”, expresó el futuro mandatario.

Según su hoja de vida, el ingeniero se ha formado “en la industria del cemento en Inglaterra, el programa CEO's Management de Kellogg School of Management, el programa Supply Chain Strategies de Stanford University y el programa de Alto Gobierno de la Universidad de los Andes”. Asimismo, entre 2016 y 2026 lideró el Grupo Argos, una de las principales empresas colombianas del sector de infraestructura. Además de tener experiencia en esta área, también tiene conocimientos en ámbitos como “materiales de construcción y desarrollo de inversiones, lo que aporta una visión estratégica y corporativa que Ecopetrol necesita en un momento crítico de transición energética, sostenibilidad y competitividad”, indicó el gobierno entrante.



Los nuevos nombres en Ecopetrol

En la presidencia quedará como suplente Juan Carlos Hurtado. De la junta directiva sale su presidenta, Ángela María Robledo, el próximo 31 de julio tras renunciar junto a Tatiana Roa, dos funcionarias cercanas al petrismo. En su remplazo asumirá el exministro Luis Felipe Henao y a la vicepresidencia Hildebrando Vélez.



Para Milton Montoya, director del Departamento Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia, “estos son movimientos transitorios que no van a generar confianza hasta tanto el presidente designado no nombre el presidente ya en funciones de Ecopetrol”.



¿Cómo está la productividad de Ecopetrol?

En el primer semestre de 2023, Ecopetrol reportó utilidades por 9,7 billones de pesos; en el mismo periodo de 2024, $7,3 billones; en 2025, $4,9 billones, y en 2026, $2,9 billones, lo que, en concepto de Juan Camilo Restrepo, exministro y exmiembro de la junta directiva de esa empresa, son “unas utilidades cayendo, unas reservas cayendo, hemos perdido la oportunidad de vender a muy buenos precios, no hay suficiente crudo para exportar. Son cifras para darles la vuelta, para recomponerlas” y es “la gran tarea que tiene la nueva administración de Ecopetrol”.



La designación de un nuevo presidente y otros cambios en la junta tiene grandes retos, creen expertos, especialmente en el cambio de políticas de la empresa, que van a enfrentar, por ejemplo, la reactivación de exploración y explotación de hidrocarburos en el próximo gobierno. “¿Cuál va a ser el rol de Ecopetrol en lo que se espera que sean las nuevas rondas de contratación de exploración y producción de hidrocarburos en Colombia? ¿Cuál va a ser el rol de Ecopetrol también desde el punto de vista de la garantía en materia de aprovisionamiento de gas?”, se preguntó Montoya.

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