Los resultados de El Dorado Tarde ya están disponibles para los miles de apostadores que participaron este jueves 26 de noviembre de 2026 en una nueva jornada de uno de los chances más consultados de Colombia. Este sorteo hace parte de la familia de productos de El Dorado, junto con las modalidades de mañana y noche, y se ha consolidado como una de las opciones preferidas entre quienes buscan probar suerte con números de cuatro cifras.



Resultado de Dorado Tarde de hoy, 26 de noviembre de 2026

En el sorteo realizado durante la tarde de este jueves, el resultado ganador de El Dorado Tarde fue:



Número ganador: 6093

La Quinta: 1

Los jugadores deben comparar estas cifras con las registradas en el comprobante oficial de apuesta para confirmar si fueron favorecidos en alguna de las categorías de premiación habilitadas para esta modalidad de chance.



¿Qué es El Dorado Tarde?

Dorado Tarde es una modalidad del chance El Dorado comercializada a través de la red Paga Todo, operador ampliamente reconocido en Bogotá y Cundinamarca. El juego se basa en la selección de un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, combinación que participa en el sorteo oficial realizado durante las horas de la tarde. Su popularidad radica en la facilidad para participar, la frecuencia de los sorteos y las distintas formas de ganar. Además, los resultados suelen ser consultados por miles de personas pocos minutos después de la realización del sorteo.

El sorteo de Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado, generalmente alrededor de las 3:25 p. m. o 3:30 p. m., horario en el que se conocen los números ganadores del día. Gracias a esta programación, muchos apostadores verifican los resultados durante la misma tarde para saber si obtuvieron algún premio o si desean participar nuevamente en las próximas jornadas de juego. Para participar en Dorado Tarde, los apostadores deben escoger un número de cuatro cifras y definir el valor de la apuesta en un punto autorizado. Una vez registrado el número, la jugada queda habilitada para el sorteo correspondiente. Dependiendo de la cantidad de cifras acertadas y de la modalidad seleccionada, los jugadores pueden acceder a diferentes niveles de premiación. El sistema está diseñado para reconocer aciertos de una, dos, tres o cuatro cifras.



Cuánto paga Dorado Tarde

El plan de premios vigente contempla diversas posibilidades de ganancia según el nivel de acierto obtenido por el jugador. Entre las principales categorías se encuentran:



Una cifra (uña): paga $5 por cada peso apostado.

Dos cifras (pata): paga $50 por cada peso apostado.

Tres cifras en pleno: paga $400 por cada peso apostado.

Tres cifras combinado: paga $83 por cada peso apostado.

Cuatro cifras en súper pleno: paga $4.500 por cada peso apostado.

Cuatro cifras en súper combinado: paga $308 por cada peso apostado.

Esto significa que una apuesta pequeña puede transformarse en un premio considerable si el jugador logra acertar la combinación ganadora.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

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