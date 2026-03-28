Resultados Lotería de Boyacá último sorteo sábado 28 de marzo: los números ganadores

Este sábado se realiza un nuevo sorteo de la Lotería de Boyacá, uno de los juegos de azar más tradicionales y reconocidos de Colombia. Con más de un siglo de historia, este sorteo semanal vuelve a concentrar la atención de miles de apostadores en todo el país, quienes esperan que la suerte les cambie la vida con uno de los planes de premios más robustos del mercado nacional.



La Lotería de Boyacá se ha consolidado como una de las favoritas debido a la solidez de su estructura, la transparencia de sus sorteos y la magnitud de su premio mayor, lo que la convierte en una de las opciones más atractivas para quienes participan en juegos legales de suerte y azar en Colombia.



Resultados EN VIVO de la Lotería de Boyacá, HOY 28 de marzo de 2026

Número ganador: Sorteo 10:40 p. m.

Sorteo 10:40 p. m. Serie:

¿Cómo se juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá se juega con un billete que contiene un número de cuatro cifras y una serie. Para obtener el premio mayor, el jugador debe acertar exactamente el número y la serie sorteados.

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Además, existen múltiples premios secos y aproximaciones que aumentan las posibilidades de ganar, incluso sin coincidir plenamente con el número ganador.



¿Cuánto cuesta el billete de la Lotería de Boyacá?

El billete completo de la Lotería de Boyacá está compuesto por tres fracciones, cada una con un valor de 5.000 pesos, para un costo total de 15.000 pesos.

Los jugadores pueden adquirir una, dos o todas las fracciones del billete, según sus preferencias y presupuesto, tanto en puntos autorizados como a través de canales digitales.



¿Cuánto es el premio mayor de la Lotería de Boyacá?

Actualmente, el premio mayor de la Lotería de Boyacá asciende a 15.000 millones de pesos colombianos, convirtiéndose en uno de los más altos del país.



A este monto se suman numerosos premios secos que distribuyen más de 37.600 millones de pesos en cada sorteo, fortaleciendo su atractivo entre los apostadores.



¿Qué días juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá realiza su sorteo de manera regular todos los sábados. Esta periodicidad semanal ha permitido que el juego se mantenga como una tradición constante para los apostadores, quienes incorporan el sorteo como parte habitual de su rutina de fin de semana.



¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?

El sorteo del premio mayor de la Lotería de Boyacá se lleva a cabo en horario nocturno, alrededor de las 10:40 de la noche, y es transmitido en directo a través del Canal Trece y plataformas digitales oficiales, lo que garantiza su amplia cobertura a nivel nacional.



¿Qué hacer si una persona se gana la Lotería de Boyacá?

En caso de resultar ganador, la Lotería de Boyacá recomienda verificar el billete, conservarlo en buen estado y acercarse a un punto autorizado o a la sede oficial para iniciar el proceso de reclamación. Los premios tienen un plazo de hasta un año para ser cobrados y están sujetos a los descuentos legales establecidos por la normativa colombiana.



¿Qué hacer si una persona se gana una lotería?

De manera general, los expertos aconsejan que quien gane una lotería mantenga la discreción, busque asesoría legal y financiera especializada y planifique cuidadosamente el manejo de los recursos. Una adecuada administración del premio es clave para garantizar estabilidad económica a largo plazo y evitar decisiones impulsivas tras recibir una suma considerable de dinero.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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