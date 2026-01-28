Resultados Sinuano Día último sorteo del miércoles 28 de enero de 2026: números ganadores

Este miércoles, 28 de enero de 2027, hay una nueva oportunidad para los colombianos que apostaron a El Sinuano Día. Este chance, popular en la costa Caribe, juega todos los días, incluso los festivos, a las 2:30 de la tarde. La transmisión se lleva a cabo en YouTube a través de canales autorizados.
Resultados Sinuano Día último sorteo del miércoles 28 de enero de 2026
- Número ganador de cuatro cifras:
- Quinta cifra:
El sorteo del Sinuano Día se desarrolla mediante baloteras y un procedimiento definido con anterioridad. Durante la ejecución del sorteo participan un notario y delegados autorizados, responsables de verificar y supervisar cada etapa del procedimiento. La jornada se transmite en directo por los canales oficiales, donde es posible seguir el desarrollo completo del sorteo, desde el inicio del acto hasta la extracción y validación del número ganador.
¿Cómo jugar El Sinuano Día?
El Sinuano Día se juega de manera establecida y sus resultados se publican a través de los canales oficiales. El sorteo opera bajo las normas fijadas por la entidad reguladora del país y contempla como premio principal el acierto de las cuatro cifras en el mismo orden en que son extraídas.
Además del número completo, el juego incluye otras formas de participación mediante combinaciones de tres o dos cifras, lo que permite realizar apuestas con estructuras distintas y premios variables. También incorpora la cifra adicional conocida como “la quinta”, una balota complementaria utilizada en ciertas modalidades y que puede integrarse al resultado según el tipo de apuesta realizada.
Últimos resultados de El Sinuano
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Sinuano Día
|27 enero 2026
|2035
|Sinuano Noche
|27 enero 2026
|2443
|Sinuano Día
|26 enero 2026
|0985
|Sinuano Noche
|26 enero 2026
|6660
|Sinuano Día
|25 enero 2026
|4674
|Sinuano Noche
|25 enero 2026
|2448
|Sinuano Día
|24 enero 2026
|8584
|Sinuano Noche
|24 enero 2026
|8756
|Sinuano Día
|23 enero 2026
|5385
|Sinuano Noche
|23 enero 2026
|8450
|Sinuano Día
|22 enero 2026
|3635
|Sinuano Noche
|22 enero 2026
|7444
|Sinuano Día
|21 enero 2026
|4078
|Sinuano Noche
|21 enero 2026
|0419
|Sinuano Día
|20 enero 2026
|4712
|Sinuano Noche
|20 enero 2026
|9686
|Sinuano Día
|19 enero 2026
|5402
|Sinuano Noche
|19 enero 2026
|0547
|Sinuano Día
|18 enero 2026
|2379
|Sinuano Noche
|18 enero 2026
|5141
|Sinuano Día
|17 enero 2026
|7311
|Sinuano Noche
|17 enero 2026
|7755
|Sinuano Día
|16 enero 2026
|3687
|Sinuano Noche
|16 enero 2026
|7450
|Sinuano Día
|15 enero 2026
|0534
|Sinuano Noche
|15 enero 2026
|8358
|Sinuano Día
|14 enero 2026
|8123
|Sinuano Noche
|14 enero 2026
|0479
|Sinuano Día
|13 enero 2026
|6538
|Sinuano Noche
|13 enero 2026
|3229
|Sinuano Día
|12 enero 2026
|2632
|Sinuano Noche
|12 enero 2026
|7829
|Sinuano Día
|11 enero 2026
|9242
|Sinuano Noche
|11 enero 2026
|6566
|Sinuano Día
|10 enero 2026
|8271
|Sinuano Noche
|10 enero 2026
|4299
|Sinuano Día
|09 enero 2026
|5395
|Sinuano Noche
|09 enero 2026
|1383
|Sinuano Día
|08 enero 2026
|8994
|Sinuano Noche
|08 enero 2026
|6766
|Sinuano Día
|07 enero 2026
|5462
|Sinuano Noche
|07 enero 2026
|0677
|Sinuano Día
|06 enero 2026
|0037
|Sinuano Noche
|06 enero 2026
|3484
|Sinuano Día
|05 enero 2026
|1667
|Sinuano Noche
|05 enero 2026
|4189
|Sinuano Día
|04 enero 2026
|3577
|Sinuano Noche
|04 enero 2026
|8615
|Sinuano Día
|03 enero 2026
|8099
|Sinuano Noche
|03 enero 2026
|6570
|Sinuano Día
|02 enero 2026
|7544
|Sinuano Noche
|02 enero 2026
|9719
Modalidades del Sinuano Día
El Sinuano Día ofrece una variedad de opciones para participar, lo que permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus preferencias y presupuesto. Las principales modalidades son:
- 4 cifras directo (superpleno): se gana si se aciertan las cuatro cifras en el orden exacto.
- 4 cifras combinado: se gana si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.
- 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.
- 3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.
- 2 cifras o “pata”: coincidencia exacta de las dos últimas cifras.
- 1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.
- Quinta balota: modalidad lanzada en 2025 que ofrece premios adicionales si se acierta la quinta cifra.
Otros juegos de chance en Colombia
Mañana
Antioqueñita Día
- Lunes a sábado: 10:00 a. m.
- Domingos y festivos: 12:00 p. m.
Dorado Mañana
- Lunes a sábado: 10:58 a. m.
Mediodía y tarde
La Culona Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Cafeterito Tarde
- Lunes a sábado: 12:00 p. m.
Fantástica Día
- Lunes a sábado: 12:57 p. m.
El Samán de la Suerte
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 7:00 p. m.
Paisita Día
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 2:00 p. m.
Chontico Día
- Todos los días: 1:00 p. m.
Sinuano Día
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
- Domingos y festivos: 1:00 p. m.
La Caribeña Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Motilón Tarde
- Todos los días: 3:00 p. m.
Dorado Tarde
- Lunes a sábado: 3:28 p. m.
Pijao de Oro
- Lunes a viernes: 2:00 p. m.
- Sábado: 9:00 p. m.
- Domingo: 10:00 p. m.
- Festivos: 8:00 p. m.
Super Astro Sol
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
Noche
Paisita Noche
- Lunes a sábado: 6:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Chontico Noche
- Lunes a viernes: 7:00 p. m.
- Sábado: 10:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Fantástica Noche
- Lunes a sábado: 8:30 p. m.
La Culona Noche
- Lunes a sábado: 9:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Motilón Noche
- Todos los días: 9:00 p. m.
Cafeterito Noche
- Lunes a viernes: 10:00 p. m.
- Sábado: 11:00 p. m.
- Domingos y festivos: 9:00 p. m.
Super Astro Luna
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Sinuano Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
La Caribeña Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Dorado Noche
- Sábado: 10:15 p. m.
- Domingos y festivos: 7:25 p. m.
Paisa Lotto
- Sábado: 10:00 p. m.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL