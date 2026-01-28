Resultados Sinuano Día último sorteo del miércoles 28 de enero de 2026: números ganadores

Este miércoles, 28 de enero de 2027, hay una nueva oportunidad para los colombianos que apostaron a El Sinuano Día. Este chance, popular en la costa Caribe, juega todos los días, incluso los festivos, a las 2:30 de la tarde. La transmisión se lleva a cabo en YouTube a través de canales autorizados.

Resultados Sinuano Día último sorteo del miércoles 28 de enero de 2026

Número ganador de cuatro cifras :

: Quinta cifra:

El sorteo del Sinuano Día se desarrolla mediante baloteras y un procedimiento definido con anterioridad. Durante la ejecución del sorteo participan un notario y delegados autorizados, responsables de verificar y supervisar cada etapa del procedimiento. La jornada se transmite en directo por los canales oficiales, donde es posible seguir el desarrollo completo del sorteo, desde el inicio del acto hasta la extracción y validación del número ganador.



¿Cómo jugar El Sinuano Día?

El Sinuano Día se juega de manera establecida y sus resultados se publican a través de los canales oficiales. El sorteo opera bajo las normas fijadas por la entidad reguladora del país y contempla como premio principal el acierto de las cuatro cifras en el mismo orden en que son extraídas.

Además del número completo, el juego incluye otras formas de participación mediante combinaciones de tres o dos cifras, lo que permite realizar apuestas con estructuras distintas y premios variables. También incorpora la cifra adicional conocida como “la quinta”, una balota complementaria utilizada en ciertas modalidades y que puede integrarse al resultado según el tipo de apuesta realizada.



Últimos resultados de El Sinuano

Sorteo Fecha Resultado Sinuano Día 27 enero 2026 2035 Sinuano Noche 27 enero 2026 2443 Sinuano Día 26 enero 2026 0985 Sinuano Noche 26 enero 2026 6660 Sinuano Día 25 enero 2026 4674 Sinuano Noche 25 enero 2026 2448 Sinuano Día 24 enero 2026 8584 Sinuano Noche 24 enero 2026 8756 Sinuano Día 23 enero 2026 5385 Sinuano Noche 23 enero 2026 8450 Sinuano Día 22 enero 2026 3635 Sinuano Noche 22 enero 2026 7444 Sinuano Día 21 enero 2026 4078 Sinuano Noche 21 enero 2026 0419 Sinuano Día 20 enero 2026 4712 Sinuano Noche 20 enero 2026 9686 Sinuano Día 19 enero 2026 5402 Sinuano Noche 19 enero 2026 0547 Sinuano Día 18 enero 2026 2379 Sinuano Noche 18 enero 2026 5141 Sinuano Día 17 enero 2026 7311 Sinuano Noche 17 enero 2026 7755 Sinuano Día 16 enero 2026 3687 Sinuano Noche 16 enero 2026 7450 Sinuano Día 15 enero 2026 0534 Sinuano Noche 15 enero 2026 8358 Sinuano Día 14 enero 2026 8123 Sinuano Noche 14 enero 2026 0479 Sinuano Día 13 enero 2026 6538 Sinuano Noche 13 enero 2026 3229 Sinuano Día 12 enero 2026 2632 Sinuano Noche 12 enero 2026 7829 Sinuano Día 11 enero 2026 9242 Sinuano Noche 11 enero 2026 6566 Sinuano Día 10 enero 2026 8271 Sinuano Noche 10 enero 2026 4299 Sinuano Día 09 enero 2026 5395 Sinuano Noche 09 enero 2026 1383 Sinuano Día 08 enero 2026 8994 Sinuano Noche 08 enero 2026 6766 Sinuano Día 07 enero 2026 5462 Sinuano Noche 07 enero 2026 0677 Sinuano Día 06 enero 2026 0037 Sinuano Noche 06 enero 2026 3484 Sinuano Día 05 enero 2026 1667 Sinuano Noche 05 enero 2026 4189 Sinuano Día 04 enero 2026 3577 Sinuano Noche 04 enero 2026 8615 Sinuano Día 03 enero 2026 8099 Sinuano Noche 03 enero 2026 6570 Sinuano Día 02 enero 2026 7544 Sinuano Noche 02 enero 2026 9719

Modalidades del Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece una variedad de opciones para participar, lo que permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus preferencias y presupuesto. Las principales modalidades son:



4 cifras directo (superpleno): se gana si se aciertan las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: se gana si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras o “pata”: coincidencia exacta de las dos últimas cifras.

1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.

Quinta balota: modalidad lanzada en 2025 que ofrece premios adicionales si se acierta la quinta cifra.

Otros juegos de chance en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL