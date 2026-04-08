Resultados Lotería de Manizales hoy, miércoles 8 de abril de 2026: números ganadores

En esta jornada, la Lotería de Manizales realiza su sorteo semanal, concentrando la atención de jugadores de distintas regiones que esperan acertar el número y la serie del premio mayor. Este juego, además de ofrecer millonarios incentivos, se consolida como un importante apoyo para el financiamiento del sector salud en Colombia.



El sorteo se lleva a cabo en horas de la noche bajo estrictos controles y supervisión oficial, con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso. La transmisión se realiza EN VIVO a partir de las 11:00 p.m. a través de sus plataformas digitales oficiales, incluyendo su página web y redes sociales verificadas, lo que permite a los participantes seguir en tiempo real la extracción de los números.



Resultados de la Lotería de Manizales, miércoles 8 de abril de 2026

Una vez finaliza la transmisión oficial, la entidad publica los resultados del sorteo:



Número ganador: por definir

por definir Serie: por definir

Se recomienda a los jugadores verificar sus billetes únicamente con la información oficial antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.



¿Cómo funciona la Lotería de Manizales?

La mecánica del juego consiste en la compra de un billete que contiene una combinación de cuatro cifras (entre 0000 y 9999) y una serie de tres dígitos. Para ganar el premio mayor es necesario acertar ambos datos de manera exacta.

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Cada billete está dividido en cuatro fracciones. El valor de cada una es de $3.000, mientras que el billete completo tiene un costo de $12.000. En caso de resultar ganador con una fracción, el pago se realiza de forma proporcional al valor adquirido.



Plan de premios de la Lotería de Manizales

El sorteo ofrece un premio mayor de $2.600 millones, acompañado de una amplia estructura de premios secos y aproximaciones que aumentan las probabilidades de ganar.

Entre los principales premios se destacan:



3 secos de: $200 millones

5 secos de: $100 millones

10 secos de: $80 millones

10 secos de: $60 millones

10 secos de: $50 millones

10 secos de: $40 millones

Asimismo, el plan contempla incentivos por aciertos parciales como tres o dos cifras iniciales o finales, la última cifra y el número en cualquier orden, lo que permite que más participantes obtengan algún premio en cada sorteo.



¿Ganó? Así puede reclamar los premios

En caso de resultar ganador, es fundamental conservar el billete en perfecto estado, sin enmendaduras ni deterioro, ya que este es el único documento válido para reclamar el premio.



Los premios menores pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los premios de mayor cuantía deben reclamarse directamente ante el operador oficial, presentando el documento de identidad y cumpliendo con los requisitos establecidos.



Cabe recordar que los premios están sujetos a las retenciones legales vigentes y pueden reclamarse dentro de los plazos estipulados por la normativa.

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Con este nuevo sorteo del miércoles 8 de abril de 2026, la Lotería de Manizales reafirma su tradición en el país, manteniendo la ilusión de miles de colombianos que cada semana esperan que la suerte esté de su lado.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co