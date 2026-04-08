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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Sinuano Noche hoy, miércoles 8 de abril de 2026: números ganadores

Resultados Sinuano Noche hoy, miércoles 8 de abril de 2026: números ganadores

Esta noche juega un nuevo sorteo de este juego tradicional. Conozca los resultados más recientes EN VIVO aquí para saber si es el ganador de la fecha.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 8 de abr, 2026
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Sinuano Noche 27 febrero 2026: resultados, números ganadores de hoy
Sinuano Noche
El Sinuano - Getty Images

El Sinuano Noche, uno de los juegos de azar más tradicionales y populares de Colombia, realizó un nuevo sorteo este miércoles 8 de abril de 2026. Cada jornada, miles de apostadores en distintas regiones del país siguen atentos este chance para conocer si resultaron ganadores.

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Este sorteo, cuyo nombre rinde homenaje al río Sinú, se ha consolidado con el paso de los años como uno de los juegos más representativos de la región Caribe colombiana.

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El Sinuano Noche se juega de lunes a sábado a las 10:30 p. m., mientras que domingos y festivos el sorteo se realiza a las 8:30 p. m.. La transmisión oficial puede verse en vivo a través de Telecaribe y plataformas digitales autorizadas.

Resultados Sinuano Noche hoy, miércoles 8 de abril de 2026

Una vez finalizado el sorteo de la jornada, estos fueron los números ganadores:

  • Número ganador: por definir
  • Quinta cifra: por definir

Las autoridades recomiendan verificar siempre los resultados únicamente en canales oficiales antes de adelantar cualquier proceso de reclamación.

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¿Cómo jugar el Sinuano Noche?

Participar en este chance es sencillo. El jugador debe escoger una combinación de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y definir el monto de su apuesta, que normalmente inicia desde 500 o 1.000 pesos colombianos.

Plan de premios del Sinuano Noche

El juego ofrece distintas modalidades de premio dependiendo del nivel de acierto:

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  • Cuatro cifras: acertar el número completo en orden exacto. Paga 4.500 veces lo apostado.
  • Tres cifras: acertar las últimas tres cifras en orden. Paga 400 veces lo apostado.
  • Dos cifras: acertar las dos últimas cifras en orden. Paga 50 veces lo apostado.
  • Una cifra: acertar el último número. Paga 5 veces lo apostado.

¿Cómo reclamar el premio del Sinuano Noche?

Para cobrar cualquier premio es obligatorio presentar el tiquete original en buen estado junto con el documento de identidad.

  • Los premios menores, de hasta 500.000 pesos, pueden reclamarse en puntos autorizados como SuperGIROS o Record.
  • Para premios superiores, el ganador deberá acudir a oficinas principales con el boleto original, su cédula y, en algunos casos, certificado bancario.

Recuerde que el plazo máximo para reclamar un premio del Sinuano Noche es de un año antes de que el tiquete pierda vigencia.

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