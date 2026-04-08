Resultados Lotería del Meta último sorteo del miércoles 8 de abril de 2026: números ganadores

La Lotería del Meta, conocida como la llanerita de los colombianos, realiza una nueva jornada en la que participantes de distintas regiones están atentos a la transmisión oficial. El sorteo se desarrolla en horas de la noche bajo protocolos que buscan garantizar la transparencia y legalidad del proceso.



Como es habitual, los jugadores pueden seguir la extracción de los números EN VIVO a partir de las 10:30 p.m. a través de los canales oficiales en redes sociales como Facebook y YouTube, así como por televisión en el Canal Trece. Esto permite verificar en tiempo real los resultados y conocer de primera mano si la suerte estuvo de su lado.

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Más allá del premio, este sorteo también tiene un componente social importante, ya que parte de los recursos recaudados contribuyen al financiamiento de programas en beneficio de la comunidad.



Resultados de la Lotería del Meta, miércoles 8 de abril de 2026

Una vez finaliza la transmisión oficial, la entidad publica los resultados del sorteo:



Número ganador: por definir

por definir Serie: por definir

Se recomienda a los participantes confirmar los resultados únicamente a través de los canales oficiales antes de adelantar cualquier trámite de cobro.



¿Cómo funciona la Lotería del Meta?

La mecánica del juego consiste en adquirir un billete que incluye un número de cuatro cifras y una serie. Estos elementos son fundamentales para participar en el sorteo y optar por los diferentes premios disponibles.

El valor del billete completo suele ser cercano a los $9.000, con la opción de comprar fracciones, lo que facilita el acceso a un mayor número de jugadores en todo el país.



Plan de premios de la Lotería del Meta

El sorteo ofrece un atractivo esquema encabezado por un premio mayor de $1.800 millones, acompañado de una serie de premios secos que aumentan las probabilidades de ganar.



Entre los principales incentivos se encuentran:



1 premio seco de $300 millones

1 premio seco de $200 millones

3 premios secos de $100 millones

7 premios secos de $50 millones

10 premios secos de $20 millones

20 premios secos de $10 millones

También se incluyen premios por aproximaciones y aciertos parciales, lo que permite que más jugadores resulten ganadores en cada sorteo.



¿Cómo reclamar los premios?

Los premios de menor valor pueden reclamarse en puntos autorizados o con distribuidores oficiales. En el caso de premios mayores, los ganadores deben acudir directamente a las oficinas del operador, presentando el billete original y su documento de identidad.



El plazo para reclamar los premios es limitado, generalmente entre 30 y 60 días calendario. Una vez vencido este tiempo, los recursos no cobrados son destinados a fines sociales, de acuerdo con la normativa vigente.

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Las autoridades también recomiendan conservar el billete en buen estado, evitar compartir información sensible y verificar siempre los resultados en fuentes oficiales.

Con un nuevo sorteo este miércoles 8 de abril de 2026, la Lotería del Meta mantiene viva la ilusión de miles de jugadores que, semana a semana, esperan acertar la combinación ganadora y cambiar su vida con un solo número.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co