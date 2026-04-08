Resultado Baloto y Revancha último sorteo miércoles 8 de abril: los números ganadores

Este miércoles 8 de abril se lleva a cabo un nuevo sorteo del Baloto y Revancha, uno de los juegos de azar más importantes y esperados en Colombia. Miles de jugadores en todo el país siguen con atención la transmisión del sorteo, con la expectativa de conocer si el premio mayor cambiaría de manos o continuaría acumulándose para futuras jornadas.



El Baloto y Revancha se caracteriza por sus millonarios acumulados y por ofrecer dos oportunidades de ganar en un mismo sorteo. Como es habitual, las combinaciones ganadoras se definen mediante la extracción de balotas numeradas, un proceso auditado que garantiza la transparencia del juego. Al cierre de esta nota, los resultados oficiales del Baloto y Revancha de hoy deben ser verificados únicamente a través de los canales autorizados por el operador del juego, como la página oficial, puntos de venta y medios de comunicación confiables. Independientemente del resultado, cada sorteo mantiene viva la expectativa de los apostadores, quienes ven en este juego una posibilidad de transformar su vida con un solo acierto.



Sorteo de Baloto y Revancha del 18 de marzo de 2026

Baloto:



Números:

Superbalota:

Revancha:



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Superbalota:

¿Cómo jugar el Baloto y Revancha?

Jugar el Baloto y Revancha es sencillo. El participante debe elegir cinco números entre el 1 y el 43, y una superbalota entre el 1 y el 16. Con la misma apuesta, el jugador participa automáticamente en dos sorteos: Baloto y Revancha, cada uno con combinaciones independientes.

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Los números pueden seleccionarse de manera manual o automática, permitiendo que el sistema genere una combinación al azar. Existen además opciones como apuestas múltiples, que incrementan las probabilidades al jugar varias combinaciones en un solo tiquete.



¿Cuánto cuesta el Baloto y Revancha?

Jugar Baloto y Revancha en Colombia cuesta actualmente $9.000 pesos por cada apuesta completa (Baloto + Revancha), IVA incluido. Este valor permite que millones de colombianos participen en igualdad de condiciones por premios que suelen superar cifras multimillonarias.

A este costo se le pueden sumar valores adicionales si el jugador decide realizar apuestas múltiples o agregar más combinaciones al tiquete.



¿Qué días juega el Baloto y Revancha?

El Baloto y Revancha se juega dos veces por semana. Los sorteos se realizan los miércoles y sábados, en horario nocturno, y son transmitidos por medios oficiales y plataformas digitales. Esta regularidad permite que los acumulados crezcan rápidamente cuando no hay ganador del premio mayor, aumentando el interés y la participación antes de cada sorteo.



Los resultados quedan disponibles el mismo día del sorteo y pueden consultarse posteriormente sin límite de tiempo dentro del periodo legal de reclamación.



¿Qué hacer si se gana el Baloto y Revancha?

Si un jugador resulta ganador del Baloto y Revancha, lo primero que debe hacer es conservar el tiquete en perfecto estado, ya que este es el documento válido para reclamar el premio. En caso de premios menores, el cobro puede realizarse en puntos autorizados.



Para premios mayores, el ganador debe seguir un proceso formal que incluye verificación del tiquete, presentación de documentos y asesoría del operador del juego. Además, se aplican los descuentos legales correspondientes, como impuestos y retenciones vigentes en Colombia.

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Las autoridades recomiendan mantener la discreción, buscar asesoría financiera y tomar decisiones responsables frente al dinero recibido.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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