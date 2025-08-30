Resultados Lotería del Cauca sorteo del 30 de agosto de 2025: los números ganadores

Como es habitual los días sábados, la Lotería del Cauca celebra un nuevo sorteo semanal a las 11:00 p.m. La transmisión se realiza en vivo por el Canal 1 y a través de las plataformas oficiales de la entidad en Facebook Live y YouTube Live, lo que asegura total transparencia en los resultados.

Este sorteo ofrece un premio mayor, acompañado de una amplia gama de premios secos y aproximaciones, diseñados para incrementar las oportunidades de ganar. Fundada en 1982, la Lotería del Cauca tiene como objetivo principal generar recursos destinados a la salud pública en el suroccidente del país. De esta manera, cada billete adquirido no solo brinda una oportunidad de ganancia, sino que también contribuye al desarrollo de proyectos sociales en la región.



Plan de premios de la Lotería del Cauca

En cada sorteo, la Lotería del Cauca ofrece una variada estructura de premios que amplía las oportunidades de ganar, incluyendo tanto premios secos como premios por aproximaciones. Además del premio mayor, se distribuyen múltiples premios secos con montos millonarios. Los premios otorgados son los siguientes:



Un premio seco de $300.000.000

Un premio seco de $200.000.000

Dos premios secos de $100.000.000

Tres premios secos de $50.000.000

Veintisiete premios secos de $10.000.000

También se otorgan premios por aproximaciones, los cuales se entregan a aquellos billetes que coinciden parcialmente con el número y la serie del premio mayor. Las categorías y sus valores son:



Última cifra del número mayor: $34.197.398

Dos primeras cifras del número mayor: $28.915.680

Dos últimas cifras del número mayor: $28.915.680

Tres primeras cifras del número mayor: $65.060.244

Tres últimas cifras del número mayor: $65.060.244

Premio mayor en cualquier orden: $76.204.819

Serie del mayor: $171.430.361

Resultados último sorteo de la Lotería del Cauca

¿Qué debo hacer si soy uno de los ganadores?

El procedimiento para reclamar los premios de la Lotería del Cauca varía según el monto ganado, con el fin de garantizar un proceso seguro y transparente para todos los ganadores. Quienes resulten ganadores del premio mayor deben dirigirse a la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca. Es indispensable presentar el billete original, su cédula de ciudadanía, una certificación bancaria y el RUT emitido por la DIAN. En la oficina, se realizará la verificación del billete y se levantará el acta necesaria para proceder con el pago del premio.



En cuanto a otros premios, el pago de los premios por aproximación puede ser efectuado directamente por un lotero autorizado. Para los premios secos, el proceso de pago depende de su monto. Algunos distribuidores autorizados pueden realizar el pago de forma inmediata, mientras que en otros casos, la validación del billete por parte de la entidad será necesaria antes de proceder con la entrega del dinero.

Es importante tener en cuenta que, para todos los premios superiores a $2.036.000, el beneficiario debe presentar su RUT y una copia de su documento de identidad para hacer efectiva la reclamación.

Para conocer el valor exacto de cada premio, teniendo en cuenta el descuento por retención en la fuente del 20 % que aplica para premios superiores a 48 UVT, la Lotería del Cauca pone a disposición de los jugadores un simulador en su sitio web oficial.

Angélica Yelithssa Morales C.

