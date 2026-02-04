Cayó el MiLoto y el afortunado se llevó $200 millones: números ganadores del 3 de febrero de 2026

Cayó el MiLoto. La racha de la suerte volvió a sonreírle a los jugadores de este juego de azar. En el sorteo del martes 3 de febrero de 2026, un afortunado apostador acertó la combinación ganadora y se llevó el premio mayor de $200 millones, marcando la tercera vez en apenas dos semanas en que este juego entrega su máximo galardón en Colombia.

El resultado corresponde al sorteo número 479, realizado en la noche del martes 3 de febrero, cuando los números 08, 09, 17, 22 y 24 coincidieron con el tiquete ganador. La noticia no tardó en generar conversación entre apostadores de MiLoto, pues no es habitual que un mismo juego entregue tres premios mayores en solo dos semanas.



Total de ganadores MiLoto sorteo 479 del 3 de febrero de 2026

No solo hubo ganador para el premio mayor, pues MiLoto entregó más premios para otros colombianos que acertaron cuatro, tres o dos números:



Aciertos Ganadores Premio total Premio por ganador 5 1 $200.000.000 $200.000.000 4 58 $14.444.900 $249.050 3 1.488 $23.436.000 $15.750 2 11.914 $47.656.000 $4.000

El hito no solo está en el monto del premio, sino en la frecuencia. En lo que va del año, MiLoto ya suma varios ganadores del premio mayor, y el de este 3 de febrero se convierte en el tercero en 2026, generando una tendencia que ha captado la atención del público y de la industria de juegos de azar.



¿Cómo se juega el MiLoto?

Para jugar, el participante debe elegir cinco números del 1 al 39. Estos números pueden seleccionarse de manera manual, es decir, escogidos directamente por el jugador, o de forma automática, cuando el sistema asigna una combinación al azar. Una vez seleccionados los números, se adquiere el tiquete en un punto físico autorizado o a través de los canales digitales oficiales.



MiLoto realiza sorteos cuatro veces por semana: lunes, martes, jueves y viernes, generalmente a las 10 de la noche. Durante el sorteo se extraen cinco balotas y la combinación resultante determina a los ganadores. El objetivo principal del juego es acertar los cinco números, sin importar el orden. Quien lo logra se lleva el premio mayor, que puede ser fijo o acumulado, dependiendo de si hubo o no ganador en sorteos anteriores. Sin embargo, MiLoto también premia a quienes aciertan menos números, lo que aumenta las posibilidades de ganar.



El plan de premios funciona así:



5 aciertos: premio mayor.

4 aciertos: premio en efectivo.

3 aciertos: premio en efectivo de menor valor.

2 aciertos: recambio, es decir, se devuelve el valor del tiquete.

El valor del tiquete es de $4.000, lo que permite que muchos jugadores participen de forma regular. Además, parte del dinero recaudado se destina a financiar el sistema de salud en Colombia, según la entidad.

