Resultados Sinuano Noche último sorteo hoy, sábado 23 de mayo de 2026: números ganadores

Este sábado 23 de mayo de 2026 se realiza un nuevo sorteo de El Sinuano Noche, uno de los juegos de azar más consultados en la región Caribe. A las 10:30 p. m. inicia el juego y, minutos después, se revelan los números ganadores.

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Números ganadores Sinuano Noche hoy, 23 de mayo

Número ganador de cuatro cifras: 4883

4883 Quinta cifra: 3

Durante la transmisión, los resultados de El Sinuano se presentan de manera clara y organizada, facilitando la verificación de cada apuesta según la modalidad seleccionada. El evento puede seguirse a través de canales oficiales y plataformas digitales autorizadas.



¿Cómo se juega Sinuano Noche?

El sorteo del Sinuano Noche se realiza todos los días y sus resultados se publican en canales oficiales. El premio mayor se obtiene al acertar las cuatro cifras en el mismo orden en que son extraídas durante el sorteo.

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También existen modalidades que permiten jugar con tres o dos cifras, ofreciendo más alternativas para los participantes. Además, está la cifra complementaria conocida como “la quinta”, utilizada en modalidades especiales que incluyen esa balota adicional dentro del resultado oficial.

Modalidades de apuesta en El Sinuano

El Sinuano ofrece diferentes modalidades para participar:

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4 cifras directo (superpleno): se gana acertando las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: se gana acertando las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras o “pata”: coincidencia exacta de las dos últimas cifras.

1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.

Quinta balota: modalidad que entrega premios adicionales si se acierta la quinta cifra.

Este amplio número de opciones ha convertido al Sinuano Noche en uno de los chances más populares en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.

Valor de las apuestas y cómo reclamar premios

El Sinuano Noche permite realizar apuestas desde:

Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos.

Para reclamar premios inferiores a 48 UVT, es necesario presentar:

Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Cuando el premio está entre 48 y 181 UVT, además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

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Para premios superiores a 182 UVT, también se requiere una certificación bancaria vigente no mayor a 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia electrónica en los tiempos establecidos por el operador.

Las autoridades recomiendan conservar el tiquete sin tachones ni enmendaduras y consultar siempre los resultados en canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.