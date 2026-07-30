Resultados Super Astro Luna, último sorteo hoy jueves 30 de julio de 2026: números ganadores

El sorteo del Super Astro Luna correspondiente a este jueves 30 de julio de 2026 se realiza en horas de la noche, consolidándose como uno de los juegos de azar con mayor seguimiento en Colombia. Miles de apostadores participan cada día con la expectativa de acertar la combinación ganadora, compuesta por un número de cuatro cifras y un signo zodiacal.

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De acuerdo con la programación habitual para los días entre semana, el sorteo se lleva a cabo alrededor de las 10:50 p. m., momento en el que se conoce la combinación oficial que determina a los ganadores de la jornada.

Super Astro Luna: resultados de hoy, jueves 30 de julio

Número ganador: por definir

Signo zodiacal: por definir



Una vez el operador oficial confirma la combinación ganadora, los jugadores pueden verificar si su apuesta resultó favorecida consultando los canales autorizados.



¿Cómo jugar Super Astro Luna?

Para participar, el jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, y asociarlo obligatoriamente a uno o varios signos del zodiaco, según la modalidad elegida.

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Para obtener el premio mayor, el número y el signo deben coincidir exactamente con la combinación anunciada durante el sorteo.

Además del premio principal, el juego contempla incentivos para quienes acierten parcialmente el número ganador junto con el signo zodiacal correspondiente.

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¿Cuánto cuesta jugar Super Astro Luna?

Las apuestas pueden realizarse desde $500 y hasta $10.000, de acuerdo con las condiciones establecidas por el operador.

El monto apostado influye directamente en el valor del premio. Quienes acierten las cuatro cifras y el signo zodiacal pueden recibir hasta 42.000 veces el valor apostado. También existen premios para quienes acierten tres o dos cifras junto con el signo.

¿Qué días juega Super Astro Luna?

El Super Astro Luna se juega todos los días del año.

Lunes a viernes: alrededor de las 10:50 p. m.

alrededor de las Sábados: aproximadamente a las 10:42 p. m.

aproximadamente a las Domingos y festivos: cerca de las 8:30 p. m.

¿Qué hacer si resulta ganador?

Si su apuesta resulta favorecida, será indispensable conservar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras, ya que constituye el único documento válido para reclamar el premio.

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Los premios de menor cuantía pueden cobrarse en los puntos de venta autorizados. En el caso de premios mayores, el ganador deberá acudir a las oficinas del operador correspondiente con la documentación requerida para validar el pago.

Las autoridades recuerdan que el plazo legal para reclamar un premio es de un año contado a partir de la fecha del sorteo. Vencido ese término, el derecho al cobro expira.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.