FNA tendrá trasnochón para trámites de vivienda en agosto 2026: conozca los horarios

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) anunció una jornada especial de atención para las personas que necesitan realizar trámites relacionados con vivienda y que, por sus horarios laborales u otras obligaciones, no pueden acudir a las oficinas durante el día. Se trata del Trasnochón FNA 2.0, que se llevará a cabo los días 4 y 5 de agosto de 2026 en diferentes ciudades del país. La jornada permitirá adelantar procesos relacionados con la afiliación a la entidad, solicitudes de crédito de vivienda, radicación de documentos y gestión de aprobaciones. El horario general será de 7:00 p. m. a 10:00 p. m., aunque algunos puntos tendrán una hora de cierre diferente.



¿Qué trámites se podrán realizar durante el Trasnochón del FNA?

Durante las jornadas de atención extendida, los usuarios podrán adelantar diferentes trámites relacionados con los servicios que ofrece el Fondo Nacional del Ahorro. Entre ellos se encuentra la radicación de documentos para solicitudes de crédito de vivienda, así como la gestión de procesos relacionados con la aprobación de estos créditos. También será posible realizar la afiliación al FNA. De acuerdo con la entidad, este proceso puede hacerse mediante el traslado de las cesantías o a través del Ahorro Voluntario Contractual (AVC).

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De esta manera, quienes estén interesados en iniciar el proceso de financiación de una vivienda o en conocer las alternativas disponibles podrán acercarse a los puntos habilitados durante el horario especial. El FNA administra las cesantías de sus afiliados y también cuenta con mecanismos de ahorro que pueden ser utilizados para avanzar hacia la adquisición de vivienda. Por ello, la jornada busca concentrar en horarios nocturnos algunos de los trámites que normalmente deben realizarse durante el día, "especialmente para quienes trabajan o tienen compromisos durante el horario habitual".



¿Dónde será el Trasnochón FNA 2.0?

La jornada se desarrollará en oficinas y puntos de atención ubicados en diferentes ciudades del país. En la mayoría de estos lugares, el horario extendido será de 7:00 p. m. a 10:00 p. m. Los puntos anunciados por el FNA son:



Armenia: Calle 21 #16-30, junto al Edificio Torre Colseguros.

Barranquilla: Calle 93 #47-131.

Bogotá, Suba: Transversal 60 #128A-68.

Bogotá, CNA: Calle 12 #65-11, Puente Aranda.

Bogotá, CAN: Calle 44 #52-06.

Bucaramanga: Carrera 19 #36-03.

Cali: Guadalupe, Carrera 56 #5-80.

Cartagena: Calle Arsenal #8B-121.

Cúcuta: Calle 12A #2E-48, Quinta Vélez Caobos.

Ibagué: Calle 64 #7-24, local 04.

Manizales: Calle 20 #22-27, Edificio Cumanday, local 2.

Medellín: Carrera 55 #42-90, Plaza de la Libertad, locales 203 y 204.

Pasto: Calle 20 #26-38, Centro.

Pereira: Calle 19 #6-48, Centro Comercial Alcides Arévalo, local 211.

Santa Marta: Calle 22 #7-66.

Sincelejo: Carrera 14 #22-13.

Soledad: Autopista Aeropuerto 23, Centro Comercial Plaza Arboleda, locales 12 y 13.

Villavicencio: Carrera 38 #20-66, barrio Teusacá.

Es importante tener en cuenta que no todas las oficinas tendrán atención hasta las 10:00 p. m.. En Pereira, el horario extendido será hasta las 8:00 p. m., mientras que en Soledad también finalizará a las 8:00 p. m. Por esta razón, quienes tengan previsto acudir a alguno de estos puntos deberán verificar el horario correspondiente antes de desplazarse.



FNA atenderá trámites de crédito de vivienda en horario nocturno

Uno de los principales objetivos de la jornada es facilitar la realización de trámites relacionados con el acceso a vivienda. Entre los procesos que podrán adelantarse está la entrega y radicación de documentos necesarios para las solicitudes de crédito. También se podrán gestionar procesos de aprobación, de acuerdo con el estado de cada solicitud y los requisitos establecidos por la entidad. Actualmente, el FNA cuenta con opciones de financiación que pueden cubrir hasta el 100% del valor de una vivienda, dependiendo de las condiciones aplicables al crédito y del cumplimiento de los requisitos correspondientes.

Las personas interesadas en vincularse al FNA pueden hacerlo a través de sus cesantías o mediante el Ahorro Voluntario Contractual. En el caso de las cesantías, los trabajadores pueden solicitar el traslado de estos recursos al Fondo Nacional del Ahorro para que sean administrados por la entidad. Esta modalidad permite posteriormente acceder a las alternativas de financiación que correspondan, siempre que se cumplan los requisitos. Otra opción es el Ahorro Voluntario Contractual, dirigido a quienes desean construir un ahorro de manera programada con el propósito de cumplir las condiciones necesarias para acceder a determinados servicios de financiación. La jornada de agosto también permitirá a quienes todavía no están afiliados recibir información sobre estos mecanismos y adelantar el proceso correspondiente.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co