Resultados Chontico Noche, último sorteo hoy jueves, 30 de julio de 2026: números ganadores

La jornada de este jueves 30 de julio de 2026 avanza en la recta final del mes con la expectativa característica que despierta uno de los sorteos de chance más tradicionales y populares de Colombia: el Chontico Noche. Con su arraigado y reconocido lema "Gane tempranito y cobre rapidito", este juego de apuestas permanentes se mantiene como una opción cotidiana de entretenimiento y esperanza para miles de ciudadanos que buscan transformar su suerte.



Resultado Chontico Noche – Jueves 30 de julio

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A continuación, disponemos del espacio oficial habilitado para consignar los números ganadores tan pronto como la autoridad competente certifique la jugada de esta noche:



Número ganador:

Balota adicional:

(Nota: Este campo informativo se actualizará en tiempo real e inmediatamente después de que el sorteo sea certificado por los delegados de la Lotería del Valle a las 7:00 p. m.).



¿Cómo jugar y cuánto cuesta la apuesta?

A diferencia de los billetes de lotería tradicionales que cuentan con series y números preimpresos, el Chontico Noche opera bajo la modalidad de chance. Esto le otorga al jugador la completa libertad de armar su propia combinación de cuatro cifras (del 0000 al 9999) según sus preferencias o pálpitos.

La flexibilidad en el costo es una de sus mayores ventajas competitivas:



Monto mínimo: Es posible realizar apuestas con un valor accesible desde los $500 o $600 pesos.

Escalabilidad: El valor del premio final dependerá directamente del dinero invertido en el tiquete; a mayor monto apostado, mayor será el dividendo en caso de acertar.

Redes autorizadas: Para garantizar la validez legal del boleto, los usuarios pueden apostar en los puntos de la red Gane en el suroccidente colombiano, así como en aliados comerciales de cobertura nacional de la talla de SuperGIROS y Paga Todo.

Horarios del sorteo y canales de transmisión

Para la noche de este jueves 30 de julio, el compromiso con la audiencia se mantiene puntual a las 7:00 p. m. (horario habitual de lunes a viernes).



La transmisión oficial en directo se emite a través de las pantallas del canal regional Telepacífico. Del mismo modo, los resultados quedan registrados minutos después en los canales digitales oficiales de la Lotería del Valle, en plataformas informativas de noticias y en las pizarras físicas de las agencias de chance en todo el país.



Historia, funcionamiento y escala de premios

El Chontico Noche nació bajo el amparo de la Lotería del Valle con el propósito de diversificar la oferta de juegos de azar en el suroccidente del país y, fundamentalmente, para recaudar fondos diarios destinados al fortalecimiento del sistema de salud pública en Colombia. Con el paso del tiempo, el sorteo dio el salto regional para convertirse en un fenómeno de sintonía e interés nacional.



Su funcionamiento técnico se respalda en un sistema de baloteras neumáticas automatizadas que garantizan la aleatoriedad absoluta. El plan de premios se distribuye en proporción a los aciertos obtenidos:



Cuatro cifras (Directo/Superpleno): Paga 4.500 veces lo apostado.

Tres cifras (Directo/Pleno): Paga 400 veces lo apostado.

Dos cifras (La pata): Paga 50 veces lo apostado.

Una cifra (La uña): Paga 5 veces lo apostado.

¿Qué hacer si resulta ganador para reclamar el premio?

Si la fortuna se pone de su lado en esta jornada de fin de mes, debe atender los siguientes requerimientos legales e institucionales para asegurar el cobro de sus ganancias:



Cuidado del tiquete: El formulario impreso por la máquina es el único documento equivalente que acredita la propiedad del premio. Debe conservarse sin arrugas, tachaduras, enmendaduras ni daños por humedad.

Documentación: Es obligatorio ser mayor de edad y presentar la cédula de ciudadanía original al momento del trámite.

Proceso de pago: Los premios menores se redimen inmediatamente en cualquier caja de la red autorizada donde se vendió el chance. Para cuantías elevadas (que superan los topes fijados por la DIAN para la retención por ganancia ocasional), el ganador debe acudir a las sedes administrativas principales para el trámite de cheque o transferencia bancaria previa verificación de seguridad.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.