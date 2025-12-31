En vivo
ECONOMÍA  / Salario mínimo 2026: ¿Qué pasará con quienes ya ganan 2 millones de pesos tras aumento del 23%?

Salario mínimo 2026: ¿Qué pasará con quienes ya ganan 2 millones de pesos tras aumento del 23%?

El reciente incremento en el salario mínimo anunciado para 2026 ha provocado ciertas dudas entre los trabajadores. ¿Qué pasará con quienes ganaban esta cifra antes del aumento?

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 31 de dic, 2025
Salario mínimo 2026
El nuevo salario mínimo empezará a regir en Colombia desde el próximo jueves 1 de enero. -
Fotos: Getty Images

