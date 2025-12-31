Salario mínimo 2026: ¿Qué pasará con quienes ya ganan 2 millones de pesos tras aumento del 23%?

Luego de que el presidente Gustavo Petro decretara el nuevo incremento del salario mínimo para 2026, las preguntas entre miles de trabajadores con respecto a los pagos, los aumentos y aquellos ajustes relacionados con los cambios que traen los ingresos de muchas personas para el año entrante no se han hecho esperar. Y es que una de las cuestiones principales en torno a este aumento consiste en el futuro de quienes actualmente devengan un salario inferior o cercano a la subida estipulada.

Pero para entender todo, se debe partir recordando de cuánto fue el incremento del salario mínimo decretado para 2026 en Colombia: el mandatario Petro anunció que este sería del 23 por ciento tanto para el salario básico como para el respectivo auxilio de transporte. Teniendo en cuenta esto, entonces, considere que el salario mínimo en Colombia, desde el 1 de enero de 2026, pasará de equivaler $1'423.500 a $1'750.905 sin auxilio de transporte. Por otro lado, el correspondiente ingreso adicional que reciben los trabajadores por costos de transporte pasará de 200.000 a 246.000, dejando así entonces, en total un salario mínimo de 1'996.905 pesos aproximadamente.



¿Qué pasará con quienes ganaban menos del nuevo salario mínimo para 2026?

Aquellos que ganaban menos del salario mínimo para 2026, desde el 1 de enero de 2026 deberán recibir lo equivalente a un salario mínimo legal vigente. En otras palabras, si usted durante este 2025 recibió un salario de 1'800.000 pesos mensuales, por ejemplo (incluido auxilio de transporte), desde el primer día del próximo año sus empleadores tendrán la obligación de equiparar su salario al del nuevo mínimo, por lo que pasará de devengar mensualmente $1'800.000 a $1'996.905 aproximadamente.

Esto, debido a que bajo la ley colombiana, ninguna persona contratada formalmente puede recibir mensualmente una cifra inferior a la del salario mínimo estipulado, y al este haber sobrepasado su salario por el nuevo anuncio, deberá ser reajustado para equipararse al actual. Ya teniendo clara esta situación de quienes en 2025 recibían un salario inferior al del nuevo mínimo de 2026, también vale la pena preguntarse qué pasará con quienes previamente recibían mayor cantidad de dinero, por ejemplo, 2 millones de pesos.



¿Qué pasará con quienes ganan 2 millones de pesos tras aumento del mínimo?

En contraste, si usted como trabajador ya ganaba 2 millones de pesos (incluido auxilio de transporte) durante 2025, este anuncio reciente sobre el incremento del mínimo podría desilusionarlo un poco, pues sus empleadores no tienen ninguna obligación de incrementarle el salario para 2026 según la normativa nacional. Esto se debe a que, al ganar dos millones de pesos en 2026, su salario seguiría siendo igual o levemente superior al mínimo establecido. Ante estos casos, el empleador seguiría cumpliendo con la ley, pues no le está pagando cifra inferior a la establecida por la norma nacional.



Para que su incremento salarial sea obligatorio desde el 1 de enero de 2026, su salario hasta el 31 de diciembre de 2025 debía ser inferior a $1'750.905 sin auxilio de transporte o 1'996.905 (aproximadamente) con este beneficio obligatorio. Estas son otras situaciones en las que es obligatorio aumentar el salario de sus trabajadores:



Compromisos colectivos e internos: si el reglamento de la empresa, un pacto con sindicatos o una convención colectiva estipulan que el sueldo debe subir automáticamente, la empresa no puede omitir esta obligación.

Cláusulas contractuales específicas: en los casos donde el contrato de trabajo incluya una disposición explícita que ligue el aumento anual al incremento del salario mínimo.

Ignorar estas disposiciones puede acarrear penalizaciones económicas impuestas por el Ministerio del Trabajo. Estas sanciones se fundamentan en la Ley 1610 de 2013, la cual otorga facultades de inspección y vigilancia para garantizar los derechos de los trabajadores.



