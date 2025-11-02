Secuestran a empresario colombiano en el Cauca; lo abordaron mientras conducía su vehículo

El empresario Carlos Fernando Caicedo Duque fue secuestrado recientemente en el municipio de Miranda, Cauca. El lamentable suceso ocurrió frente a su propia pareja, la secretaria de Gobierno de Miranda, Isabel Cardona, quien fue testigo directo de cómo un grupo de hombres armados interceptó el vehículo en el que se transportaban y se llevó a su compañero sentimental. Este acto de violencia generó consternación en la localidad.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Caicedo, de 49 años, fue raptado en la avenida Centenario del municipio, a escasa distancia de su propia vivienda. Tras ser llevado a la fuerza, actualmente se desconoce el rumbo exacto que tomaron los captores en el vehículo utilizado para su transporte en contra de su voluntad, y por ende, el paradero del empresario permanece incierto.

La alerta sobre el secuestro fue notificada directamente por la propia esposa de Caicedo, Isabel Cardona, quien acudió de inmediato ante las autoridades para reportar el grave hecho. A partir de su denuncia, se puso en marcha un amplio operativo por parte de las fuerzas de seguridad, con la finalidad de ubicar a los responsables de este secuestro y, lo más importante, rescatar a la víctima sana y salva.



La versión de los hechos proporcionada por el alcalde de Miranda, Walter Zúñiga, y citada por el periódico El Colombiano, aporta un contexto adicional al momento del rapto. El mandatario local señaló que la esposa del empresario había percibido una camioneta con un comportamiento inusual cerca del punto donde se consumó el secuestro. Una vez que este se llevó a cabo, Isabel Cardona intentó seguir el automóvil de los captores.



El alcalde Zúñiga detalló la secuencia de los acontecimientos en su declaración al medio citado, proporcionando la clave sobre la angustiante persecución:

Publicidad

"El hecho ocurrió cuando la secretaria llegó a la casa y notó una camioneta extraña cerca. Al bajarse, los hombres aprovecharon y se llevaron al esposo hacia el vecino municipio de Corinto. Ella los siguió en su vehículo, pero la llamaron para advertirle que no continuara, que se evitara problemas. Está muy angustiada", dijo el mandatario local al medio citado. Este testimonio subraya la determinación de la esposa de Caicedo para seguir a los secuestradores y la amenaza posterior que recibió para desistir, evidenciando el alto nivel de angustia y el riesgo de la situación.

Las autoridades competentes continúan sin descanso con la búsqueda de Carlos Fernando Caicedo Duque. El empresario es una figura reconocida y apreciada en la comunidad, y es descrito por muchos habitantes como "una buena persona, trabajadora y servicial." La persistencia en la búsqueda busca garantizar el pronto y seguro retorno de este hombre a su familia y hogar.

Publicidad

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL