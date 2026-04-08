SIC multa a Stark Smart Gym por "vulnerar derechos en publicidad, contratos y cláusulas abusivas".

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) informó este miércoles por medio de un comunicado que impuso una multa de más de 285 millones de pesos a Stark Gym S.A.S. (Stark Smart Gym) por "vulnerar derechos de los consumidores en publicidad, contratos y cláusulas abusivas". La decisión se adoptó luego de adelantar una investigación administrativa, la cual inició luego de una visita de inspección realizada en noviembre de 2023.

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El organismo de control evidenció información incompleta en promociones y ofertas. "Durante la investigación, la SIC comprobó que la promoción 'Plan semestre $499.000' omitía información esencial para la toma de decisiones de los consumidores, como la fecha de inicio de la promoción y el número de unidades disponibles, pese a indicar que la oferta estaría vigente 'hasta agotar existencias' ", explicó la SIC.

Aunque la empresa argumentó que la información era suministrada a través de otros canales, como llamadas telefónicas o enlaces de compra, la SIC reiteró que "cada pieza publicitaria debe ser suficiente y contener todas las condiciones relevantes de la oferta".



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