¿Por qué llegó más caro el recibo de la luz? Enel explicó las razones del cobro adicional

Varios hogares y comercios de Bogotá notaron un cambio en el valor total de su recibo de luz. Al revisar la factura, muchas personas encontraron un monto mayor al habitual y asumieron que se trataba de un aumento en el costo de la electricidad. Sin embargo, Enel Colombia explicó que, en la mayoría de los casos, el incremento no está relacionado con el consumo de energía, sino con la incorporación de un cobro adicional.



¿Por qué subió el recibo de la luz en Bogotá?

Desde febrero y marzo de 2026, los operadores de aseo LIME y Bogotá Limpia comenzaron de forma progresiva a usar la factura de Enel como canal de recaudo para su servicio. Esto significa que el valor que antes se pagaba por separado, principalmente a través del recibo del agua, ahora aparece incluido en el recibo de la luz, sumando ambos conceptos en un solo documento.

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Enel aclaró que el cobro del servicio de aseo no es nuevo. Este pago siempre ha existido y corresponde a actividades como la recolección de residuos, el barrido de calles, la limpieza de espacios públicos y la poda de árboles. Lo que cambió fue únicamente el canal a través del cual se cobra ese servicio. Hasta comienzos de 2026, en varias zonas de Bogotá el aseo se facturaba de manera bimestral en el recibo del Acueducto. Con el nuevo esquema, el cobro pasó a ser mensual y se incluye en la factura de energía emitida por Enel. Este cambio puede generar la percepción de un aumento, especialmente durante los primeros meses de transición, cuando los periodos de facturación se ajustan.

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🔗 https://t.co/Ja4vNCCode pic.twitter.com/PesU6QRfvC — Enel Colombia (@EnelColombia) March 24, 2026

¿En qué localidades se aplica el cambio?

El ajuste no se implementó de forma simultánea en toda la ciudad. Según la información oficial, el cobro del servicio de aseo en el recibo de la luz empezó a aplicarse en localidades como Engativá, Barrios Unidos, Rafael Uribe Uribe, Los Mártires, Bosa, Antonio Nariño, Ciudad Bolívar, Teusaquillo, Tunjuelito y Puente Aranda. En estos sectores, los usuarios ahora reciben un único documento con los valores de energía y aseo claramente diferenciados.



¿Cómo identificar cada cobro dentro del recibo de la luz?

Para evitar confusiones, Enel implementó un rediseño del recibo de energía, en el que cada servicio se distingue de manera visual. El consumo de energía y los cargos asociados aparecen identificados en color verde, mientras que el servicio de aseo se muestra en color azul, indicando que corresponde al operador de aseo y no a Enel. Este detalle es clave para entender por qué el valor final puede ser más alto sin que exista un aumento en la tarifa eléctrica. El monto total refleja simplemente la suma de dos servicios distintos en una misma factura.



Enel precisó que su función en este proceso es únicamente la de facturador y recaudador. La empresa no define las tarifas del aseo, no presta ese servicio ni atiende reclamaciones relacionadas con su valor o prestación. Todas esas responsabilidades siguen siendo exclusivas de los operadores LIME o Bogotá Limpia, dependiendo de la zona. Por esta razón, cualquier inquietud sobre el cobro del aseo, ajustes en la tarifa o problemas en la prestación del servicio debe dirigirse directamente al operador correspondiente, cuyos canales de atención aparecen informados en la factura.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL