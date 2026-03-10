En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
SENADO
GANADORES CONSULTAS
CÁMARA POR BOGOTÁ
TRAMPAS DIGITALES
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Dorado Mañana, último sorteo martes 10 de marzo de 2026: números ganadores

Resultados Dorado Mañana, último sorteo martes 10 de marzo de 2026: números ganadores

El Dorado Mañana juega este martes a las 10:55 a.m. Noticias Caracol le cuenta los resultados completos del sorteo número 5365 con la quinta cifra.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 10 de mar, 2026
Comparta en:
Dorado Mañana 10 de marzo de 2026: cuáles son los números ganadores
Dorado Mañana 10 de marzo de 2026: cuáles son los números ganadores -
Dorado Mañana - Getty Images

Este martes, 10 de marzo de 2026 marca una nueva jornada para quienes siguen el sorteo El Dorado Mañana. La programación indica que el sorteo número 5365 se realizará a las 10:55 a. m., con transmisión en directo a través de los canales autorizados en YouTube. No olvide que el boleto debe mantenerse en buen estado, sin tachaduras ni modificaciones. Este documento es la única evidencia válida para solicitar el pago de un premio en caso de acertar el resultado.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Números ganadores del Dorado Mañana, 10 de marzo de 2026

Los números ganadores, según el sorteo de este martes de El Dorado Mañana, son los siguientes:

  • Número mayor: 9132
  • Tres últimas cifras: 132
  • Dos últimas cifras: 32
  • Quinta cifra: 8

La revisión de un premio se basa en una única condición: la combinación debe coincidir de manera exacta con la que establece el sorteo. No se validan coincidencias parciales ni variaciones en el orden de los números. La apuesta debe quedar registrada en la modalidad oficial y en la secuencia definida, porque ese registro es el que determina el acierto y el derecho a reclamar el premio.

Últimos resultados de El Dorado Mañana

FechaNúmeroSerie/Quinta
Lunes 09 marzo 202600607
Sábado 07 marzo 202665671
Viernes 06 marzo 202686554
Jueves 05 marzo 202617975
Miércoles 04 marzo 202611711
Martes 03 marzo 202669360
Lunes 02 marzo 202642062
Sábado 28 febrero 202686467
Viernes 27 febrero 202635141
Jueves 26 febrero 202646371
Miércoles 25 febrero 202672773
Martes 24 febrero 202601482
Lunes 23 febrero 202623710
Sábado 21 febrero 202651425
Viernes 20 febrero 202696623
Jueves 19 febrero 202619375
Miércoles 18 febrero 202620512
Martes 17 febrero 202626285
Lunes 16 febrero 202674853
Sábado 14 febrero 202684773
Viernes 13 febrero 202668241
Jueves 12 febrero 202676975
Miércoles 11 febrero 202679739
Martes 10 febrero 202644924
Lunes 09 febrero 202619507
Sábado 07 febrero 202648487
Viernes 06 febrero 202655547
Jueves 05 febrero 202660736
Miércoles 04 febrero 202651463
Martes 03 febrero 202685378
Lunes 02 febrero 202698016
Sábado 31 enero 202609099
Viernes 30 enero 202686327

Modalidades disponibles para jugar el chance El Dorado

El reconocido sorteo Dorado Mañana ofrece diversas modalidades de apuesta, diseñadas para adaptarse a las preferencias de cada jugador. Cada modalidad cuenta con su propia tabla de premios, lo que significa que las ganancias varían según la opción elegida. El valor del premio final depende directamente del tipo de apuesta seleccionada y del monto invertido:

  • 4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.
  • 4 cifras combinado: paga 208 veces.
  • 3 cifras directo: multiplica la apuesta por 400.
  • 3 cifras combinado: ofrece un pago de 83 veces.
  • 2 cifras 'pata': paga 50 veces.
  • 1 cifra 'uña': otorga 5 veces el monto jugado.

Cabe destacar que algunas personas combinan modalidades para aumentar el rango de posibilidades, especialmente en sorteos matutinos como este.

¿Cómo reclamar el premio de El Dorado Mañana?

Según la empresa que opera el chance El Dorado, para reclamar el premio es fundamental presentar el tiquete original, por lo que es esencial:

  • Estar en buen estado.
  • No tener tachones ni enmendaduras.
  • Incluir el reverso diligenciado.
  • Ser presentado por una persona mayor de edad.

Para premios iguales o superiores a $100.000, el cobro debe efectuarse exclusivamente en puntos autorizados, donde se garantiza la validación del tiquete y el cumplimiento de los protocolos establecidos. En el caso de valores más altos, pueden aplicarse procedimientos adicionales según el monto y el canal utilizado para la apuesta, ya sea físico o digital. Estas medidas se implementan siempre bajo la normativa vigente, con el fin de asegurar transparencia y seguridad en la transacción.

Últimas Noticias

  1. Estos son los apoyos socioeconómicos del Sena para aprendices de técnicos y tecnólogos
    Getty Images/ Freepik/ Sena
    ECONOMÍA

    Estos son los apoyos socioeconómicos del Sena para aprendices de técnicos y tecnólogos

  2. Dólar hoy, 10 de marzo de 2026, en Colombia: cómo está la TRM
    Dólar hoy, 10 de marzo de 2026, en Colombia: cómo está la TRM -
    Getty Images
    ECONOMÍA

    Precio del dólar hoy 10 de marzo de 2026: así está la Tasa Representativa del Mercado este martes

Cuando la apuesta se realiza por medios digitales, existe la posibilidad de recibir el pago mediante transferencia electrónica. Para acceder a esta opción, el usuario debe completar el proceso de verificación de identidad y presentar la documentación requerida por el operador. Este procedimiento busca prevenir fraudes y garantizar que el desembolso llegue al titular legítimo de la jugada.

Es importante tener en cuenta que todos los pagos están sujetos a la normativa fiscal aplicable. Esto implica la realización de retenciones obligatorias, las cuales pueden reducir el valor final recibido por el ganador. Por ello, se recomienda conocer previamente estas disposiciones para evitar sorpresas al momento de reclamar el premio.

Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día

  • Lunes a sábado: 10:00 a. m.
  • Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana

  • Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde

  • Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día

  • Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día

  • Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde

  • Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde

  • Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro

  • Lunes a viernes: 2:00 p. m.
  • Sábado: 9:00 p. m.
  • Domingo: 10:00 p. m.
  • Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche

  • Lunes a sábado: 6:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche

  • Lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábado: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche

  • Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche

  • Lunes a sábado: 9:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche

  • Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche

  • Lunes a viernes: 10:00 p. m.
  • Sábado: 11:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche

  • Sábado: 10:15 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto

  • Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Loterías

Dorado Mañana

Asistencia IA

Publicidad

Publicidad

Publicidad