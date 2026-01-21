Resultados Sinuano Día último sorteo del miércoles 21 de enero de 2026: números ganadores

Hoy miércoles, 21 de enero de 2025, juega un nuevo sorteo de El Sinuano Día, uno de los chances más seguidos en la costa Caribe. El sorteo se realiza a las 2:30 de la tarde y se transmite en vivo por YouTube. Noticias Caracol le cuenta los números ganadores con la quinta cifra.
(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)
Resultados Sinuano Día último sorteo del miércoles 21 de enero de 2026
- Número ganador de cuatro cifras:
- Quinta cifra:
El sorteo del Sinuano Día se realiza con baloteras certificadas y bajo un procedimiento controlado. Durante el sorteo hay supervisión notarial y acompañamiento de delegados autorizados, lo que garantiza que todo se lleve a cabo conforme a la ley. Además, el proceso se transmite en vivo por los canales oficiales, permitiendo seguir cada paso en tiempo real, desde el inicio hasta la definición del número ganador, con el fin de ofrecer claridad y confianza sobre el resultado.
¿Cómo jugar El Sinuano Día?
El Sinuano Día se juega de forma regular y sus resultados se dan a conocer a través de los canales oficiales. Es una opción para quienes participan en juegos de números y se rige por las normas fijadas por la entidad que regula este tipo de sorteos en el país. La manera principal de obtener el premio mayor es acertar las cuatro cifras completas, en el mismo orden en que salen en el sorteo.
Publicidad
Además del número pleno, el juego ofrece otras formas de ganar, como combinaciones de tres o dos cifras, lo que permite participar con apuestas más flexibles, aunque con premios y probabilidades distintas. También se tiene en cuenta la cifra adicional conocida como “la quinta”, una balota complementaria que se utiliza en algunas modalidades y que puede hacer parte del resultado dependiendo del tipo de apuesta realizada.
Últimos resultados de El Sinuano
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Sinuano Día
|20 enero 2026
|4712
|Sinuano Noche
|20 enero 2026
|9686
|Sinuano Día
|19 enero 2026
|5402
|Sinuano Noche
|19 enero 2026
|0547
|Sinuano Día
|18 enero 2026
|2379
|Sinuano Noche
|18 enero 2026
|5141
|Sinuano Día
|17 enero 2026
|7311
|Sinuano Noche
|17 enero 2026
|7755
|Sinuano Día
|16 enero 2026
|3687
|Sinuano Noche
|16 enero 2026
|7450
|Sinuano Día
|15 enero 2026
|0534
|Sinuano Noche
|15 enero 2026
|8358
|Sinuano Día
|14 enero 2026
|8123
|Sinuano Noche
|14 enero 2026
|0479
|Sinuano Día
|13 enero 2026
|6538
|Sinuano Noche
|13 enero 2026
|3229
|Sinuano Día
|12 enero 2026
|2632
|Sinuano Noche
|12 enero 2026
|7829
|Sinuano Día
|11 enero 2026
|9242
|Sinuano Noche
|11 enero 2026
|6566
|Sinuano Día
|10 enero 2026
|8271
|Sinuano Noche
|10 enero 2026
|4299
|Sinuano Día
|09 enero 2026
|5395
|Sinuano Noche
|09 enero 2026
|1383
|Sinuano Día
|08 enero 2026
|8994
|Sinuano Noche
|08 enero 2026
|6766
|Sinuano Día
|07 enero 2026
|5462
|Sinuano Noche
|07 enero 2026
|0677
|Sinuano Día
|06 enero 2026
|0037
|Sinuano Noche
|06 enero 2026
|3484
|Sinuano Día
|05 enero 2026
|1667
|Sinuano Noche
|05 enero 2026
|4189
|Sinuano Día
|04 enero 2026
|3577
|Sinuano Noche
|04 enero 2026
|8615
|Sinuano Día
|03 enero 2026
|8099
|Sinuano Noche
|03 enero 2026
|6570
|Sinuano Día
|02 enero 2026
|7544
|Sinuano Noche
|02 enero 2026
|9719
Modalidades del Sinuano Día
El Sinuano Día ofrece una variedad de opciones para participar, lo que permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus preferencias y presupuesto. Las principales modalidades son:
Publicidad
- 4 cifras directo (superpleno): se gana si se aciertan las cuatro cifras en el orden exacto.
- 4 cifras combinado: se gana si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.
- 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.
- 3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.
- 2 cifras o “pata”: coincidencia exacta de las dos últimas cifras.
- 1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.
- Quinta balota: modalidad lanzada en 2025 que ofrece premios adicionales si se acierta la quinta cifra.
Otros juegos de chance en Colombia
Mañana
Antioqueñita Día
- Lunes a sábado: 10:00 a. m.
- Domingos y festivos: 12:00 p. m.
Dorado Mañana
- Lunes a sábado: 10:58 a. m.
Mediodía y tarde
La Culona Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Cafeterito Tarde
- Lunes a sábado: 12:00 p. m.
Fantástica Día
- Lunes a sábado: 12:57 p. m.
El Samán de la Suerte
Publicidad
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 7:00 p. m.
Paisita Día
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 2:00 p. m.
Chontico Día
Publicidad
- Todos los días: 1:00 p. m.
Sinuano Día
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
- Domingos y festivos: 1:00 p. m.
La Caribeña Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Motilón Tarde
- Todos los días: 3:00 p. m.
Dorado Tarde
Publicidad
- Lunes a sábado: 3:28 p. m.
Pijao de Oro
- Lunes a viernes: 2:00 p. m.
- Sábado: 9:00 p. m.
- Domingo: 10:00 p. m.
- Festivos: 8:00 p. m.
Super Astro Sol
Publicidad
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
Noche
Paisita Noche
- Lunes a sábado: 6:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Chontico Noche
- Lunes a viernes: 7:00 p. m.
- Sábado: 10:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Fantástica Noche
- Lunes a sábado: 8:30 p. m.
La Culona Noche
- Lunes a sábado: 9:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Motilón Noche
Publicidad
- Todos los días: 9:00 p. m.
Cafeterito Noche
- Lunes a viernes: 10:00 p. m.
- Sábado: 11:00 p. m.
- Domingos y festivos: 9:00 p. m.
Super Astro Luna
Publicidad
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Sinuano Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
La Caribeña Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Dorado Noche
- Sábado: 10:15 p. m.
- Domingos y festivos: 7:25 p. m.
Paisa Lotto
Publicidad
- Sábado: 10:00 p. m.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.
Publicidad
NOTICIAS CARACOL