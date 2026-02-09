Precio del dólar hoy 9 de febrero de 2026 en Colombia: así arranca la TRM este lunes

El precio del dólar en Colombia para este lunes 9 de febrero de 2026 se ubica en 3.670,20 pesos, según la Tasa Representativa del Mercado certificada por la Superintendencia Financiera. Este valor rige durante toda la jornada y sirve como referencia para operaciones financieras, contratos, pagos internacionales y transacciones que utilizan la TRM como base.

El viernes 6 de febrero, el dólar había mostrado un aumento frente al jueves 5 de febrero, cuando la TRM fue de 3.644,93 pesos. Ese incremento diario fue de 46,82 pesos, uno de los movimientos más amplios de la semana. Sin embargo, dicho ajuste no se sostuvo en los días siguientes y dio paso a una corrección que llevó el precio nuevamente hacia el rango observado a comienzos del mes.



En los primeros días de febrero de 2026, el dólar ha mostrado variaciones continuas dentro de un rango delimitado entre los 3.620 y los 3.700 pesos. El lunes 2 de febrero, la TRM se ubicó en 3.670,47 pesos. Posteriormente, el martes 3 descendió a 3.628,16 pesos y el miércoles 4 a 3.622,00 pesos. El jueves 5 se registró un movimiento al alza hasta 3.644,93 pesos, antes del salto observado el viernes 6 de febrero.



Precio del dólar en casas de cambio

Ciudad Precio de compra Precio de venta Bogotá D.C. $ 3.610 $ 3.710 Medellín $ 3.540 $ 3.690 Cali $ 3.600 $ 3.740 Cartagena $ 3.750 $ 3.980 Cúcuta $ 3.630 $ 3.670 Pereira $ 3.730 $ 3.800

El euro se cambia alrededor de 1,18 dólares

El euro se cambió alrededor de 1,18 dólares después de que varios miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) dijeran que los pronósticos de inflación están afianzados. El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1813 dólares, frente a los 1,1790 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.



El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1794 dólares. La confianza del consumidor mejoró en Estados Unidos en febrero más de lo previsto, según datos de la Universidad de Michigan.

El euro se debilitó un poco después de que la producción real de la industria manufacturera alemana cayera por sorpresa en diciembre, después de tres meses consecutivos de subidas.

El gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, consideró que el BCE no tiene un objetivo de tipo de cambio, pero es importante para la actividad. "Estamos en un buen lugar en cuanto a la inflación", pero los riesgos de inflación a la baja son probablemente más significativos, añadió Villeroy de Galhau.

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, dijo que la inflación está en el objetivo y las expectativas están ancladas. El BCE mantuvo el jueves los tipos de interés a los depósitos bancarios en el 2 % y los dejará ahí probablemente durante algún tiempo. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, tampoco mostró preocupación por la apreciación del euro frente al dólar. La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1766 y 1,1826 dólares.

