Sinuano Día hoy, 10 de octubre de 2026: resultado del número ganador y quinta cifra

El Sinuano Día es un juego de azar de chance, muy popular en la región Caribe, y le debe su nombre al río Sinú. Este sábado 10 de octubre de 2026 se realiza un nuevo sorteo, por lo que los jugadores están pendientes de conocer el número ganador y la quinta cifra para verificar sus apuestas..



¿A qué hora juega Sinuano Día?

El sorteo de Sinuano Día se realiza todos los días, habitualmente a las 2:30 p.m., hora colombiana. Los participantes pueden consultar el resultado después de la publicación de las cifras y compararlo con los números de su apuesta.



¿Cómo se juega Sinuano Día?

Los jugadores apuestan por un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999. El resultado también puede incluir una quinta cifra, que se consulta según la modalidad de apuesta y las condiciones del juego.

Para comprobar si una apuesta fue ganadora, es importante revisar el número completo y verificar las coincidencias correspondientes a la modalidad elegida.



Resultado del Sinuano Día del 10 de octubre de 2026

El resultado del Sinuano Día de este sábado 10 de octubre de 2026 está pendiente de publicación. El sorteo se realiza habitualmente a las 2:30 p. m., hora de Colombia, y los resultados se pueden consultar una vez sean divulgados.



Número ganador: 9490

9490 Quinta cifra: 7

¿Cuánto paga el Sinuano?

El valor del premio depende de la modalidad y del monto apostado. Entre las opciones de juego se encuentran las apuestas de cuatro, tres, dos y una cifra, cada una con condiciones de pago diferentes.

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Los participantes deben consultar el plan de premios vigente y verificar su comprobante antes de reclamar cualquier premio.



Resultado anterior del Sinuano Día

El viernes 9 de octubre de 2026, el resultado publicado para el Sinuano Día fue 8640, con quinta cifra 3.



Este dato corresponde al sorteo anterior y no anticipa el resultado de la jornada de este sábado.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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